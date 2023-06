Domenjod : l'agresseur à la lame de rasoir écope de quatre ans de prison ferme

Le mercredi 7 juin 2023, un agent pénitentiaire de la prison de Domenjod a été pris à partie par un détenu, armé. Muni d'une lame de rasoir, le prisonnier a blessé l'agent à la main. Ce vendredi 16 juin, le jeune détenu est passé en comparution immédiate. Il a été condamné à quatre ans de prison ferme, assorti d'un sursis probatoire. Un peine lourde qui "satisfait" les syndicats. (Photo Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion photo RB imazpress)

Le détenu condamné aura également une obligation de soins, de travailler et d'indemniser la victime. Il est aussi condamné à cinq ans de privation de ses droits civiques, indiquent nos confrères de Réunion La 1ère.

Pour rappel, le 7 juin dernier, dans la matinée et au retour de la promenade, un jeune détenu déjà connu et même condamné pour des faits "d'outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique", s'en prend violemment à un surveillant pénitentiaire. Armé d'une lame de rasoir, il lui assène un coup à la main.

Cet agent, opéré, a écopé d'une ITT de 21 jours.

