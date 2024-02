Drogues, Eleanor, tempête, météo et gastronomie

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 19 février au vendredi 23 février 2024 • Lundi 19 février - Derrière l'explosion des saisies de drogue, une augmentation de la consommation • Mardi 20 février - Eleanor : trajectoire atypique pour une forte tempête menaçante • Mercredi 21 février - Tempête Eleanor : l'île semble "épargnée par une menace directe" indique Météo France • Jeudi 22 février - Tempête Eleanor : un système qui tourne en rond... poussé par les alizés • Vendredi 23 février - Gastronomie : les produits péi à la conquête des marmites du monde (Photo : rb/www.imazpress.com)

• Lundi 19 février - Derrière l'explosion des saisies de drogue, une augmentation de la consommation

Ce vendredi 16 février 2024, les autorités ont dressé le bilan sur la sécurité à La Réunion en 2023. On y apprend que des records ont été battus en termes de saisies de drogues. 130.000 cachets d'ecstasy, 30 kg de cocaïne, 230 kg de cannabis interceptés…les quantités saisies sont chaque année plus importantes. Et derrière ces quantités astronomiques saisies, se cachent forcément une explosion de la consommation de drogue sur le territoire. Un fait qui inquiète les professionnels de santé.

• Mardi 20 février - Eleanor : trajectoire atypique pour une forte tempête menaçante

Actuellement à 780 kilomètres au nord de La Réunion et se déplaçant à une vitesse de 19 km/h, la tempête Eleanor a été baptisée ce lundi 19 février 2024. Un système dont la trajectoire – si elle reste à préciser dans les prochains jours –, est potentiellement menaçante pour les Mascareignes et La Réunion. Selon les météorologues, le système amorcera son virage dans la nuit de mardi à mercredi et cela déterminera un éventuel pour les terres habitées. "Une dégradation du temps est (d'ores et déjà) attendue en milieu de semaine", précise Météo France.

• Mercredi 21 février - Tempête Eleanor : l'île semble "épargnée par une menace directe" indique Météo France

Ce mercredi 21 février 2024, la tempête Eleanor se trouvait à 890 km au nord-nord-est de La Réunion. Elle poursuit son déplacement vers l'est-sud-est à une vitesse de 11 km/h. Dans les prochaines heures, " le système devrait incurver sa trajectoire vers le sud-sud-ouest en direction des Grandes Mascareignes". Eleanor devrait s'intensifier graduellement d'ici mercredi, jusqu'au stade probable de cyclone tropical", précisent les météorologues. Toutefois, étant donné les incertitudes importantes de trajectoire et d’intensité à moins de trois jours du passage d’Eleanor au plus près de La Réunion, une dégradation des conditions météorologiques sur l'île, provoquées par le cyclone, ne peut être exclue. En conséquence, le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau "pré-alerte cyclonique".

• Jeudi 22 février - Tempête Eleanor : un système qui tourne en rond... poussé par les alizés

La tempête Eleanor poursuit son drôle de chemin dans l'océan Indien et entre les îles des Mascareignes. Drôle parce qu'atypique de par sa trajectoire. Si à la différence des systèmes habituels, Eleanor - qui a pris naissance à l'est de Madagascar – est montée vers le nord, le météore semble-t-il a décidé de retourner vers son point de départ à l'issue de son parcours. Toutefois, rien n'indique encore que le météore sera intact lorsqu'il y arrivera.

• Vendredi 23 février - Gastronomie : les produits péi à la conquête des marmites du monde

L'Orangerie sur le site du complexe Roland Garros à Paris. Ce jeudi soir 22 février 2024, dans ce temple dédié au tennis, il flotte une bonne odeur de cuisine. Sé mèm in bon lodèr kizin péi. A l'initiative de la Région Réunion, 38 producteurs de produits réunionnais sont venus présenter leurs produits à des professionnels nationaux de la gastronomie. L'événement a eu lieu en avant-première de la 60ème édition du Salon de l'agriculture (SIA) qui ouvrira ses portes ce samedi.