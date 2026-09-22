Entre-deux : des coupures d'eau à prévoir

Sur la commune de l'Entre-deux, Sudéau doit procéder à des travaux d’amélioration et de modernisation aux 5 et 13 RD26 rue Jean Lauret et 2 chemin Piffarelly. Ces travaux nécessitent l’interruption de la distribution en eau, le mercredi 30 septembre 2026 à partir de 8 heures jusqu’à 15 heures (sauf incident). (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les secteurs suivants sont :

• Chemin de la Table,

• RD26 rue Jean Lauret,

• Impasse des Acacias,

• Rue de l'Arc-en-ciel,

• Ruelle Violette,

• Impasse des Lataniers,

• Impasse des Goyaviers,

• Chemin Leperlier

• Rue Defaud,

• Chemin Neuf,

• Ruelle Bleue,

• Chemin Source Raisin,

• Rue des Benjoins,

• Impasse des Bleuets,

• Impasse des Lys,

• et Chemin Piffarelly.

"Le renouvellement programmé des équipements hydrauliques est une opération visant à optimiser la qualité et la continuité de service aux usagers", précise Sudéau.