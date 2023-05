L'hiver porté disparu, l'été prolonge son séjour

Où est l'hiver ? Est-il en retard ? L'été joue-t-il toujours les prolongations ? Dans les bas on transpire encore à grosses gouttes. Dans les Hauts, même si le ti palto s'impose parfois en fin de journée, il ne fait pas grand froid. Du ressenti tout cela. Pas du tout. "Les températures restent largement au-dessus des normales saisonnières sur la première quinzaine du mois d'avril" confirme Météo France. Un record de chaleur a même été battu en mai. L'hiver devrait finalement arriver dans les prochains jours (Photo rb/www.imazpress.com)

Chaud ? Froid ? Froid ? Chaud ? Ce qui est certain c'est que "dans la continuité du mois d'avril, les températures restent largement au-dessus des normales saisonnières sur la première quinzaine du mois d'avril", nous indique François Bonnardot, responsable de la division Études et climatologie de Météo France Océan indien.

L'écart aux normales de saison sur la bande littorale comme dans les Hauts est d'ailleurs compris entre 1,5 et 2 degrés.

C'est d'ailleurs sur la station de Gillot (à Sainte-Marie) que l'on enregistre un record de température. "La moyenne des températures à Gillot atteint 29,6 degrés, ce qui correspond à la valeur la plus élevée enregistrée en mai depuis l'ouverture de la station en 1953", note le météorologue.

- Des températures qui ne vont pas baisser immédiatement -

Des températures élevées qui se ressentent dans les airs, comme en mer "avec des eaux de surface océanique anormalement chaudes".

Des eaux chaudes et un alizé assez discret qui donnent cette impression de chaleur persistante en journée "avec des niveaux de températures plutôt typiques d'un mois de mars ou avril".

"En lien avec le développement d'un épisode El Nino dans le Pacifique (phénomène climatique qui se traduit par une hausse de la température à la surface de l'eau), le tout dans un contexte de réchauffement climatique global, on s'attend à ce que les températures restent largement au-dessus des normales de saison sur le deuxième semestre de l'année 2023", précise François Bonnardot.

Mais, précise le météorologue, "les températures ont amorcé une légère baisse (notamment la nuit)". "Une baisse "qui devrait se poursuivre dans les semaines à venir avec l'arrivée de l'hiver austral.

Une pointe de fraicheur à laquelle cependant les Réunionnais ne devraient pas trop s'habituer. Au fur et à mesure des années et avec le réchauffement climatique, le climat va de plus en plus être perturbé, les saisons se décaler.

En effet, dans les années à venir, à La Réunion, les températures devraient augmenter de près de deux degrés par rapport aux normales de saison, selon les scénarios climatiques régionalisés établis par Météo France dans le cadre du projet Drias (Donner accès aux scénarios climatiques régionalisés français pour l’impact et l’adaptation de nos sociétés et environnement).

Le scénario sur lequel ces prévisions sont basées est celui dans lequel le niveau d’émissions de gaz à effet de serre ne se stabiliserait qu’au milieu du siècle et diminuerait ensuite légèrement.

- De la chaleur et un cyclone en formation -

Des températures plus élevées que les normales de saison, propices à la formation de phénomènes atmosphériques.

Le système Fabien" est là. 9ème phénomène de la saison 2022-2023, le système est devenu cyclone tropical. Un système d'une rare intensité pour un mois de mai. "Sa genèse a été favorisée par un environnement océanique plus chaud que la normale", explique Météo France Réunion.

Mais "il n'est cependant pas rare de voir une tempête tropicale se développer sur cette partie du bassin sud océan indien en intersaison (mois de mai)", ajoute le météorologue. Un système qui ne présente aucune menace pour les terres habitées de la zone tient à rappeler Météo France.

