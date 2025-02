Johny Adekalom, ancien conseiller municipal à Sainte-Suzanne est décédé

Johny Adekalom, ancien candidat aux élections législatives dans la 6ème circonscription et ancien conseiller municipal à Sainte-Suzanne est décédé ce dimanche 9 février 2025 à l’âge de 57 ans.

"Fréro, tu es parti vers ce pays mystérieux. J’espère te retrouver un jour, au terme de mon propre voyage. Quand je parviendrai, moi aussi à cette maison où tu m’attends pour fêter ensemble le monde nouveau. Bon voyage mon frère Johny et repose en paix", écrit son frère, Eddy Adekalom sur les réseaux sociaux.

Cindy Barbe Robert (sa suppléante lors des législatives 2024) a elle aussi réagi. "Un compagnon de route, avec qui j'ai partagé une aventure unique, intense et pleine de belles rencontres. Ensemble, nous avons cru en un projet, porté des idées, affronté les défis avec passion et détermination. Ton engagement, ta bienveillance et ta force resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Plus qu'un collègue de campagne, tu étais un frère de combat, un soutien indéfectible, un homme de valeurs. Tu nous laisses un vide immense, mais aussi un héritage précieux : celui de l'engagement, du respect et de l'amitié sincère".

La veillée se fera ce lundi à partir de 11 heures au centre funéraire de Prima (Saint-Denis), communique la famille.

