La Réunion passe à la nouvelle année sous vigilance fortes pluies et orages

08:09

Vigilance fortes pluies et orages

L'est et le sud-est de l'île restent en vigilance orange ce lundi, le nord, le sud et l'ouest sont en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'au moins 16 heures de l'après-midi.

"Le département se trouvant dans un environnement instable, des précipitations modérées à localement fortes restent d'actualité, notamment sur les régions Est et Sud-Est. Ces précipitations peuvent prendre localement un caractère orageux (région du Volcan notamment)" ont indiqué les météorologues.

