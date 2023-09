Lancement d'une enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de l'art

Le Mouvman FH+ Réunion lance une enquête sur les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans le secteur des arts et de la culture à la Réunion, du 3 au 24 septembre 2023. "Nos objectifs sont de soutenir les collègues victimes, enquêter et documenter les phénomènes d’inégalités et violences systémiques, lutter contre ces dernières, sensibiliser les professionnel·les, les étudiant·es, les financeurs et le grand public" indique l'association (Capture d'écran / Mouvman FH+)

"Tous·tes les professionnel·les, amateur·ices, étudiant·es, retraité·es et bénévoles du secteur des arts et de la culture réunionnais sont invité·es à y participer. La réponse est entièrement anonyme et ne vous prendra que quelques minutes" explique le Mouvman FH+.

Créée en 2023 dernier suite à des témoignages de violences et d’inégalités dans le monde des arts et de la culture à La Réunion (spectacle vivant, musique, patrimoine, audiovisuel, livre, presse, arts visuels…), l'association souhaite mettre en lumière ce phénomène, qui n'a jamais été abordé dans l'île.

"On déplore toujours ces attitudes sexistes, qui sont bien souvent dues au déséquilibre qui existe dans le secteur : les postes à responsabilité sont tenus très largement par les hommes" soulignait auprès d'Imaz Press Réunion Sandrine Ebrard, co-présidente du Mouvman FH+ Réunion, en juin dernier. "Hélas, pour beaucoup d'entre eux, j'ai l'impression que le pouvoir leur fait penser qu'ils peuvent tout se permettre."



"On est très peu au fait de l'ampleur de la gravité du phénomène à La Réunion, c'est pour ça qu'on a voulu monter une branche réunionnaise du mouvement, pour pouvoir aller sur le terrain et avoir des retours de la profession" affirmait-elle. "Le problème de la culture, c'est que c'est un milieu qui fait rêver, tout le monde se connait, le sujet des violences ou même du mal-être au travail sont un peu tabous, la ligne entre travail et vie personnelle est beaucoup plus floue…On est en retard par rapport à d'autres secteurs."

Pour participer à cette enquête (anonyme), rendez-vous sur ce lien.

