Le Bisik lance les "billets du coeur" pour les locataires de logements sociaux

Le Bisik, figure incontournable de la vie culturelle de l'Est, met en place pour cette saison "les billets du cœur". Ce dispositif en partenariat avec les bailleurs sociaux de la ville de Saint-Benoît (SEMAC, SIDR, SHLMR) donnera l'occasion aux locataires de profiter de la programmation de la salle de concert. Pour ce faire, les bailleurs prennent en charge les billets et les offrent à leurs locataires

"Les billets du cœur" vont être financés par ce qu'on appelle l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dédié aux organismes HLM en quartier prioritaire.

L’article 1388 bis du code général des impôts prévoit en effet que les logements locatifs sociaux des organismes HLM bénéficient d’un abattement de TFPB de 30 % s’ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Un avantage fiscal accordé en contrepartie d'une qualité de service renforcée et d'une amélioration de la qualité de vie urbaine. L'accompagnement de projets associatifs de la ville peuvent y contribuer.

C'est dans ce cadre que le Bisik a demandé aux bailleurs du territoire de Saint-Benoît de financer des billets pour qu'une partie de leurs locataires puissent profiter de concerts gratuitement.

- Un projet en tête depuis 2020 -

"On a initié ce projet depuis 2020 et il voit le jour seulement cette année" précise Pascal Saint-Pierre responsable du Bisik. "Le frein principal a été la crise sanitaire et ensuite il fallait convaincre les bailleurs" ajoute-t-il.

Projet lancé juste avant le début de la crise sanitaire, les cartes ont été totalement redistribuées au mois de mars 2020. "Nous avons dû nous adapter, nous qui sommes une salle de concert debout nous avons dû être assis ou encore à table avec un respect des couvres feux" développe le responsable.

Cette année est donc la première où le dispositif voit le jour. "Les billets du cœur" sont en phase test et les modalités de mise en œuvre sont encore discutées.

"Nous ne sommes qu'au début de la mise en œuvre. Mais notre objectif en tant qu'association c'est vraiment via cette expérimentation d'étendre le dispositif peut-être dès l'année prochaine aux autres acteurs culturels du territoire de Saint-Benoit comme au théâtre les bambous ou au cinéma" révèle Pascal Saint-Pierre.

- Favoriser l'accès à la culture -

Ces billets pourraient permettre aux locataires de bailleurs sociaux de profiter à termes d'autres spectacles que ceux du Bisik.

"Pas mal de gens sont éloignés de la culture et le but c'est vraiment d'essayer de rapprocher ces gens des établissements culturels et des artistes et de faire en sorte que notre cœur de métier soit encore plus fort" exprime le directeur. Ce cœur de métier, Pascal Saint-Pierre le traduit par le partage d'émotions entre artistes et public et ce dispositif devrait permettre de le faire encore plus largement.

Récemment une réunion s'est tenue entre la SEMAC et ses locataires, l'occasion pour le Bisik de faire la promotion de ces "billets du cœur" directement auprès du public.

Plus d'infos concernant les billets du coeur ou pour rejoindre leurs partenaires au 0693 63 39 39.

