Deux baleines bleues présentent au large de La Réunion

Ça y est, c'est bel et bien confirmé, les baleines sont aux portes de La Réunion en cette fin du mois de mai. Mais attention, ce ne sont pas des baleines à bosse mais des baleines bleues observées par Biotope Océan Indien lors d'un survol. "Le plus grand mammifère que la Terre n'ait jamais abrité est bel et bien présent autour de notre île", confirme Globice.

S'il avait été observé à trois reprises en 2022 (et pour la première fois à La Réunion depuis vingt ans), nous ne l'avions pas encore vu en 2023. C'est chose faite avec cette observation exceptionnelle de deux individus à 27 milles nautiques, soit environ 50 km de la côte.

"On en aperçoit depuis deux ans et elles restent très rares à voir. D'où le côte exceptionnel", souligne Jean-Marc Gancille.

La Réunion confirme la richesse exceptionnelle de sa mégafaune marine.

Pour rappel, en 2022, 417 baleines à bosse ont été recensées à La Réunion sur la saison. Le record de 2018 a même été battu, puisque cette année-là, 338 baleines avaient été identifiées.

- Respect de la quiétude des cétacés -

Les baleines à bosse et les autres cétacés qui fréquentent les eaux de La Réunion sont des espèces protégées par la loi (code de l’environnement). Il est ainsi strictement interdit de les mutiler, perturber, poursuivre ou harceler ainsi que de dégrader leurs sites de reproduction ou de repos.

Ces règles nationales ont été complétées de dispositions locales, propres à La Réunion et définies en concertation avec les usagers et les scientifiques, pour permettre une approche et une observation respectueuse des animaux en mer et prévenir tout accident.

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2021-1306 du 7 juillet 2021, cette réglementation comporte des règles précises de distance, de vitesse d’approche, de jauge de fréquentation et d’horaires d’observation.

Si certains paramètres dépendent également du comportement des cétacés, notamment la distance minimale, il convient à tout moment de faire preuve de prudence et de précaution en privilégiant une vitesse réduite voire le point-mort pour éviter toute perturbation des mammifères marins. Les principales règles sont rappelées dans le document, ci-joint, qui doit par ailleurs être affiché sur tous les navires.

Les personnes mises en cause s’exposent à de fortes amendes et à la suspension ou au retrait de leur permis de conduire les navires.

