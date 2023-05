La première baleine de la saison filmée par un plongeur

La première baleine de la saison est bel et bien arrivée dans les eaux réunionnaises. Un plongeur a même eu la chance de la rencontrer ce mardi 16 mai 2023, au large de Trois-Bassins. "Il s'agit d'un individu juvénile, probablement âgé d'une année, aperçu la veille dans le sud" précise Globice. Le souffle d'une baleine à bosse avait en effet déjà été observé au large de la Marine à Langevin la veille (Capture d'écran Globice)

Peut-on pour autant sonner le début de la saison baleines ? "Oui et non", indiquait Globice dans un post le 17 mai. "On enregistre chaque année des signalements précoces d'individus isolés, parfois même avant mai. Reste que le "gros des troupes" n'arrive que vers la mi-juillet et les observations sont d'ici là généralement sporadiques et limitées."

Mais est-ce bon signe ? Dans un précédent post, Globice indiquait qu'une "arrivée précoce n'annonce généralement pas une bonne saison". Après, comme l'indique Jean-Marc Gancille, "si l'on s'en tient à nos modélisations ce n'est pas forcément un bon signe mais il y a tellement de variables qui peuvent jouer".

Pour rappel, en 2022, 417 baleines à bosse ont été recensées à La Réunion sur la saison. Le record de 2018 a même été battu, puisque cette année-là, 338 baleines avaient été identifiées.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com

