Les quatre infos à retenir : uniforme, réseau, alerte et accident

BONSOIR - À la une de ce jeudi soir 18 janvier 2024 :

Uniforme : les collèges La Châtoire au Tampon, Leconte de Lisle à Saint-Louis et Amiral Bouvet à Saint-Benoît volontaires

Emmanuel Macron l'a dit, à la rentrée 2024, une centaine d'établissements de France vont expérimenter le port de l'uniforme à l'école. Parmi ces établissements, trois collèges à La Réunion. Si hier – mercredi 17 janvier – on ne savait pas desquels il s'agissait, ce jeudi 18 janvier, BFM TV a dévoilé la liste des établissements concernés. Dans notre département, ce sont donc les collèges de La Châtoire au Tampon, le lycée Leconte de Lisle à Saint-Louis et le collège Amiral Bouvet qui testeront la tenue unique.

Après Belal : 40.000 foyers réunionnais toujours privés d'électricité, plus de 120.000 sans d'eau

Depuis le passage du cyclone Belal sur La Réunion, de nombreux Réunionnais sont privés d'électricité, d'eau ou d'accès aux réseaux de communication. Si près de 80% des clients touchés par le cyclone ont été réalimentés. Ce jeudi 18 janvier 2024, ce sont 110.000 clients qui ont retrouvé la lumière. Désormais, il reste encore 40.000 clients privés d'électricité pour lesquels les équipes d'EDF sont à pied d’œuvre. Pour l'eau, se sont encore plus de 120.000 réunionnais qui n'en ont pas.

Non, La Réunion ne repasse pas en alerte rouge, il s'agit d'un bug de FR-Alert

Le cyclone Belal est désormais loin de nous, La Réunion est en phase de sauvegarde depuis ce mardi midi, et pourtant nombreux sont les Réunionnais à recevoir des alertes mobiles sur leur téléphone les informant d'un passage en alerte rouge. Pas de panique : ces alertes s'envoient au fur et à mesure de la remise en état des antennes relais de téléphonie mobile. Il n'est donc pas impossible que ces alertes intempestives continuent jusqu'à la remise en service de la totalité des antennes.

Accident sur la quatre voies du Port : un conducteur décédé

Ce jeudi 18 janvier, un accident est survenu sur la quatre voies du Port en direction de l’Ouest - au niveau de la station-service. Un homme aurait perdu le contrôle de son véhicule suite à un malaise avant de quitter la quatre voies. Son véhicule s’est retrouvé sur le toit. Malheureusement le conducteur est décédé informent nos confrères de Réunion la 1ère.