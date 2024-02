Les quatre infos à retenir : affaire Morgane, accident mortel, BTP, cheapflation

BONSOIR - À la une de ce mercredi soir 7 février 2024 : - Affaire Morgane : son ex petit ami condamné à 18 ans de prison - Accident mortel à Plateau Caillou : un cycliste de 31 ans perd la vie après un choc frontal - BTP : "la menace de grève est écartée à court terme", selon le préfet - Baisse de qualité et hausse des prix : six produits de marque épinglés pour "cheapflation"

Affaire Morgane : son ex petit ami condamné à 18 ans de prison

Poursuivi pour tentative d'assassinat sur son ex petite-amie, un jeune homme de 17 ans, a été condamné à 18 ans de prison et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Le jugement a été rendu par le tribunal pour enfants de Saint-Pierre ce mercredi soir 7 février 2024. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre avec préméditation sur Morgane, son ex petite-amie. Les deux autres mis en cause, également mineurs, ont respectivement été condamnés à 16 mois de prison dont 12 mois pour non-assistance à personne en danger et à 12 mois de prison dont 8 avec sursis pour non dénonciation de crime. Le parquet avait requis 20 ans d'emprisonnement, la peine maximale, à l'encontre du principal mis en cause. Le procès a eu lieu à huis clos en raison du jeune âge de la victime et des accusés au moment des faits.

Accident mortel à Plateau Caillou : un cycliste de 31 ans perd la vie après un choc frontal

Ce mardi 6 février 2024, un choc frontal est survenu à 5h15 sur la commune de Saint-Paul, secteur Plateau Caillou, au carrefour du collège, indique Antenne Réunion. Un accident qui a eu lieu entre une voiture et un cycliste a confirmé Imaz Press auprès de la gendarmerie. Le cycliste, âgé de 31 ans, a été transporté dans un état grave à l'hôpital. Il est décédé dans la nuit, des suites de ses blessures. L'ensemble des dépistages effectués se sont avérés négatifs. Pour l'heure, les causes de l'accident restent à déterminer par l'enquête des forces de l'ordre.

BTP : "la menace de grève est écartée à court terme", selon le préfet

Dans le secteur du BTP "à court terme, la menace de grève est écartée", a déclaré le préfet ce mercredi 7 février 2024 à l'issue d'une réunion de médiation de 4 heures entre le patronat et l'intersyndicale du BTP. Un accord pour une augmentation de 1,9% a été trouvé.

Baisse de qualité et hausse des prix : six produits de marque épinglés pour "cheapflation"

L’association de défense des consommateurs Foodwatch a épinglé ce mardi 7 février 2024 six produits de grandes marques dont la composition a été altérée tandis que leurs prix augmentaient, à l’insu des consommateurs et en pleine période d’inflation.