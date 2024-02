Les quatre infos à retenir : météo, paquebot, santé, pénurie de lait maternel

BONSOIR - À la une de ce lundi 26 février 2024 : - Le nord, l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'en fin de nuit prochaine - Paquebot au large de Maurice : "aucun cas de choléra détecté" annoncent les autorités mauriciennes - Fièvre, nez qui coule, toux... les petits virus font le plein dans les salles d'attente des médecins - Risque de pénurie de lait maternel : Frédéric Maillot alerte le ministère de la Santé

Le nord, l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'en fin de nuit prochaine

Si le début de matinée de ce lundi 26 février 2024 était plutôt sec, les averses se sont multipliées en seconde partie de matinée. "Dans un premier temps elles se développent à l'est, puis gagne dans l'intérieur et également vers le chef-lieu. Peu de régions sont épargnées en cours d'après-midi, même si l'ouest et le sud-ouest reçoivent moins de quantité" détaille Météo France. Dans ce contexte, le nord, l'est et le sud-est de l'île sont placés en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'en fin de nuit prochaine.

Paquebot au large de Maurice : "aucun cas de choléra détecté" annoncent les autorités mauriciennes

Bhooshan Ori, directeur des Services de santé de Maurice, a annoncé ce lundi 26 février 2024 qu'"aucun cas de choléra n'a été détecté" à bord du paquebot Norwegian Dawn. Interdit d'accoster depuis ce vendredi en raison d'une "situation sanitaire au sein du navire pas satisfaisante", le navire va désormais pouvoir accoster. Des échantillons prélevés sur les passagers malades ont été analysés par un laboratoire mauricien, et se sont révélés négatifs.

Fièvre, nez qui coule, toux... les petits virus font le plein dans les salles d'attente des médecins

Nez qui coule, toux, mal à la tête, des courbatures à n'en plus finir… depuis plusieurs jours, de plus en plus de Réunionnais sont terriblement malades. Les cabinets médicaux eux aussi regorgent de patients plus malades les uns que les autres. Une pathologie ressort chez de nombreux souffrants, une infection respiratoire aiguë. Et pourtant, il ne fait pas froid – c'est même le contraire – nous ne sommes même pas en période d'épidémie. Mais l'humidité, les contacts et l'immunité y sont pour beaucoup.

Risque de pénurie de lait maternel : Frédéric Maillot alerte le ministère de la Santé

Alors qu'un déficit de lait maternel survient au niveau national et que le Lactarium de Marmande (Bordeaux) qui fournit le service de néonatologie du CHU de La Réunion a déménagé, le député Frédéric Maillot annonce ce lundi 26 février 2024 avoir saisi le ministre de la Santé Frédéric Valletoux. A La Réunion, deux fois plus de bébés prématurés que dans l'hexagone. Une situation qui inquiète donc l'élu, qui demande la création d'un lactarium dans l'île.