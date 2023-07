Les quatre infos à retenir : 14 juillet à La Réunion, fête nationale dans l'Hexagone, volcan et 165 millions de pauvres

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 14 juillet 2023 : - 14 juillet à Saint-Denis : après le défilé place à la fête - A Paris, un défilé sans accroc devant Macron et Modi pour la fête nationale - Pluies et nuages pour le 13ème jour d'éruption du Piton de la Fournaise - 165 millions de nouveaux pauvres dans le monde en trois années de crises

14 juillet à Saint-Denis : après le défilé place à la fête

C'est le 14 juillet, jour de la Fête nationale. Comme tous les ans - après une pause en raison de la crise sanitaire -, des défilés et des animations ont lieu dans toutes les communes. Pour certaines d'entre-elles, les festivités ont commencé dès ce mercredi. A Saint-Denis, le défilé a eu lieu sur le Barachois. A noter qu'en raison des intempéries les festivités sont annulées aux Avirons, à l'Etang-Salé, à Saint-Louis, à Saint-Joseph et au Tampon. A Saint-Denis, l'heure est maintenant aux concerts et au feu d'artifice. A suivre en direct sur notre site.

A Paris, un défilé sans accroc devant Macron et Modi pour la fête nationale

Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet s'est déroulé sans accroc vendredi matin à Paris sur les Champs Elysées en présence d'Emmanuel Macron et du Premier ministre indien Narendra Modi, invité d'honneur à l'occasion de la fête nationale, malgré un climat sécuritaire tendu.

Pluies et nuages pour le 13ème jour d'éruption du Piton de la Fournaise

Le Piton de la Fournaise en est à son treizième d'éruption ce vendredi 14 juillet 2023. Le front de coulée se situe toujours à 1,8 km de la RN2 et l'écoulement de la lave continue de s'effectuer en partie en tunnel à proximité immédiate du cône en cours d’édification. L'observatoire volcanologique indique ce vendredi matin, que "compte tenu des mauvaises conditions météorologiques (...) aucun retour visuel sur le site éruptif et le champ de lave n’a pu être fait" ce vendredi.

165 millions de nouveaux pauvres dans le monde en trois années de crises

Les récentes crises, du Covid-19 à l'envolée du coût de la vie, ont entrainé 165 millions de personnes dans la pauvreté depuis 2020, selon l'ONU, qui appelle à une "pause" des remboursements des dettes des pays en développement afin d'inverser la tendance.