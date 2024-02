Les quatre infos à retenir : Sainte-Marie, maladies rares, paludisme et EDF

BONSOIR - À la une de ce jeudi 29 février 2024 : - Tentative de meurtre à Sainte-Marie : l'homme est décédé - Plus de 5.000 patients suivis dans le cadre des maladies rares à La Réunion - Paludisme : augmentation des cas importés en 2023, un décès signalé - L'électricité dans le rouge : EDF appelle ses clients à modérer leurs consommations

Tentative de meurtre à Sainte-Marie : l'homme est décédé

L'homme qui a tiré sur une femme et a retourné l'arme contre lui ce mercredi 28 février 2024 est décédé, annoncent nos confrères de Clicanoo. Grièvement blessé, il n'a pas survécu à ses blessures. Celle qui serait sa conjointe, elle aussi transportée au CHU Nord dans un état grave, est toujours hospitalisée.

Plus de 5.000 patients suivis dans le cadre des maladies rares à La Réunion

Ce jeudi 29 février 2024, marque la journée internationale des maladies rares. Des maladies également connues sous le nom de maladies orphelines, sont des affections qui touchent un faible pourcentage de la population. Elles peuvent être génétiques, infectieuses, ou dues à des facteurs environnementaux, et beaucoup d'entre elles sont chroniques et mettent la vie en danger. À La Réunion, plus de 5.000 patients sont suivis dans le cadre des maladies rares.

Paludisme : augmentation des cas importés en 2023, un décès signalé

En 2023, une hausse des déclarations de cas importés de paludisme a été observée, avec 31 cas signalés. La moitié de ces personnes ont été hospitalisées, une personne est décédée, et un patient a été placé en réanimation. Les cas importés le sont essentiellement au retour de Madagascar ou des Comores. Santé Publique France appelle donc à un renforcement des mesures préventives chez les "voyageurs-cibles", de retour de ces territoires.

L'électricité dans le rouge : EDF appelle ses clients à modérer leurs consommations

Ce jeudi 29 février 2024, La Réunion est passée au rouge sur le réseau électrique. La météo de l'électricité n'est pas bonne et EDF invite ses clients à modérer leurs consommations. Les tensions sur le réseau sont dues à une panne sur l'un des moyens de production de la société. Des risques majeurs de coupures sont donc à prévoir pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande.