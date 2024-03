Les quatre infos à retenir : obésité, trottinettes, Le Quotidien et vents forts

BONSOIR - À la une de ce vendredi 1er mars 2024 : - Plus d'un milliard d'humains touchés par l'obésité, de plus en plus au-delà des pays riches - Saint-Denis : les usagers au guidon de trottinettes électriques dans le viseur de la police - Le Quotidien en liquidation : trois offres déposées pour le journal réunionnais - Le sud et sud-est de l'île en vigilance vents forts à compter de samedi

Plus d'un milliard d'humains touchés par l'obésité, de plus en plus au-delà des pays riches

L'obésité touche désormais plus d'un milliard de personnes dans le monde, enfants et adolescents compris, selon une estimation publiée à quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre l'obésité du 4 mars, qui montre une accélération du fléau dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires.

Saint-Denis : les usagers au guidon de trottinettes électriques dans le viseur de la police

Ce jeudi 29 février 2024, les effectifs de la Police Nationale de la Réunion ont contrôlé les usagers circulant au guidon de trottinette électrique. De nombreuses infractions ont été relevées dont 22 ont fait l’objet de verbalisation dont des circulations à contre-sens, des circulations sur le trottoir ou encore des vitesses excessives sur le trottoir. D'autres actions seront à prévoir dans les jours avenirs.

Le Quotidien en liquidation : trois offres déposées pour le journal réunionnais

Ce vendredi 1er mars 2024, les journalistes du média Le Quotidien de La Réunion ont découvert les trois offres de reprise de la société déposées. Hier – jeudi 29 février – marquait en effet la date limite de dépôt des candidatures dans le cadre de la liquidation du journal. Parmi les trois offres : une de la société ICP Roto d’Alfred Chane Pane, une du patron du Journal de l'Île, représentant de la société NewCo et la troisième est celle de la société Média Capital d’Henri Nijdam. Toutefois, aucune de ces offres n'émet la possibilité de reprendre les journalistes du journal.

Le sud et sud-est de l'île en vigilance vents forts à compter de samedi

Ce vendredi 1er mars 2024, Météo France Réunion a annoncé la mise en place d'une vigilance jaune vents forts sur le sud et le sud-est de l'île. Une vigilance qui prendra effet ce samedi 2 mars à compter de 11 heures. "L'alizé décoiffe sur le littoral avec des pointes de 70/80 km/h, voire 85 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Pierre", indique Météo France. Des rafales qui seront également fortes dans le nord de l'île avec des pointes de 60 à 70 km/h.