Les quatre infos à retenir : Fayard, Casud, Saint-Denis et requins

BONSOIR - À la une de ce mercredi 7 mars 2024 : - Quartier Fayard à Saint-André : une marche pour lutter contre l'insécurité et la délinquance - Casud : 38 millions d'euros d'investissements en faveur de la population adoptés pour 2024 - Saint-Denis : le square du Barachois et le futur Diony Park deviendront non-fumeurs - Le tribunal administratif refuse de mettre fin à l'abattage des requins

Quartier Fayard à Saint-André : une marche pour lutter contre l'insécurité et la délinquance

Ce mercredi 6 mars 2024, est organisée sur la commune de Saint-André, dans le quartier Fayard, une marche pour dire stop à l'insécurité et à la violence. Un rassemblement à l'initiative du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et la mairie. Sur leur banderole est écrit "non à la délinquance et violence sur Fayard, on veut la tranquillité et un vivre ensemble".

Casud : 38 millions d'euros d'investissements en faveur de la population adoptés pour 2024

Le vendredi 1er mars, les conseillers communautaires de la Casud ont eu à se prononcer sur les orientations budgétaires pour 2024. Sur proposition du président, André Thien Ah Koon, le budget des investissements en faveur de la population en 2024 s'élèvera à hauteur de 38 millions d'euros, soit une hausse de plus de trois millions d'euros par rapport à la période 2021-2023.

Saint-Denis : le square du Barachois et le futur Diony Park deviendront non-fumeurs

Ce mercredi 6 mars 2024, la maire de Saint-Denis a ratifié la convention "espaces sans tabac" en collaboration avec la ligue nationale contre le cancer et a dressé un bilan de son comité de pilotage préventions des conduites addictives. Ce plan vise à proposer aux dionysiens des environnements dépourvus de fumée de cigarette. Ericka Bareigts a d'ailleurs annoncé que les deux nouveaux parcs, Diony Parks, et le square du Barachois, deviendront des espaces sans tabac et sans alcool.

Le tribunal administratif refuse de mettre fin à l'abattage des requins

Le tribunal administratif a rejeté une nouvelle fois la suspension de l'abattage des requins. Le référé-suspension, déposé le 13 janvier 2024 par les associations Vagues, Sea Sheperd, Longitude 181 et Taille Vent contre la préfecture de La Réunion, a été rejeté le 1er mars 2024. Les associations réfléchissent désormais à porter l'affaire devant le Conseil d'Etat.