Les quatre infos à retenir : Quinté, 8 mars, leptospirose, Sainte-Marie

Un parieur réunionnais devient millionnaire en gagnant au Quinté

Ce jeudi 7 mars 2024, un parieur PMU de La Réunion, a remporté le fabuleux gain de 1 027 684 d'euros, en misant 3 euros au Quinté+ spOt Max dans le Tabac-Presse de La Chatoire du Tampon.

8 mars : La Réunion se mobilise pour la journée internationale des droits des femmes

Parfois critiqué pour ses nombreuses récupérations marketing ou pour son aspect plus symbolique que politique, le 8 mars reste un rendez-vous annuel important pour faire le bilan des progrès et des régressions sur la question de l’égalité des sexes dans de nombreux pays. Ce vendredi 8 mars, à La Réunion comme dans le monde, des milliers de femmes vont se réunir pour défendre leurs droits. Dans notre île, plusieurs temps de manifestations sont organisés.

Leptospirose : 83 cas depuis janvier, un mort et 48 personnes hospitalisées

L’épidémie de leptospirose en cours se poursuit à un niveau élevé, jamais atteint. Ainsi depuis janvier 2024, sont recensés : 83 cas déclarés, dont 57 cas recensés au mois de février (ce nombre de cas mensuels n’avait jamais été atteint lors des pics épidémiques des années précédentes) On recense également 1 décès, 48 personnes hospitalisées (dont 19 en réanimation). Tous les secteurs de l’île sont concernés, cependant plus de 80% des personnes atteintes résidaient dans les secteurs Sud et Ouest de l’île.

Sainte-Marie : un arrêté de péril ordinaire pris pour la résidence Karavel

Ce vendredi 8 mars 2024, la mairie de Sainte-Marie et la Confédération nationale du logement (CNL) ont procédé à la signature d'un arrêté de péril ordinaire pour la résidence sénior Karavel. Un arrêté qui va permettre de sécuriser les habitants et lancer des travaux. Livrée en octobre 2023, la résidence pour personnes âgées a vu son toit s'envoler et des logements détériorés lors du passage du cyclone Belal le 15 janvier dernier.

À La Réunion, des inégalités toujours marquées entre les femmes et les hommes

À La Réunion comme ailleurs, les femmes sont plus diplômées que les hommes, note l'Insee. Pourtant, elles continuent à être moins souvent en emploi. De plus, lorsqu’elles travaillent, elles exercent des métiers moins qualifiés et moins rémunérateurs. Ces spécialisations genrées dans le monde du travail s’observent dès l’orientation scolaire. Les femmes travaillent aussi nettement plus souvent à temps partiel que les hommes. En effet, avec l’arrivée des enfants, ce sont elles qui réduisent leur temps de travail, arrêtent de travailler ou limitent leur recherche d’emploi.