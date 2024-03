8 mars : La Réunion se mobilise pour la journée internationale des droits des femmes

Pour parler de l'hôpital public, "ça se conjugue au masculin, l'accès à la formation, les postes les plus attractifs ça se conjugue au masculin et c'est pour cela qu'il est important de se mobiliser", dit-elle.

"C'est important d'être là parce que toute l'année les femmes sont au combat. C'est les métiers les moins payés, les plus précarisés et c'est grâce à elle que notre société tient aujourd'hui", déclare Didier Bourse de Attac Réunion.

"En tant qu'organisation syndicale on analyse la situation sur le marché de l'emploi. On voit d'immenses inégalités. Dans la fonction publique le différentiel est de 20 euros par jour, 400 euros par mois", déclare Marie-Hélène Dor, représentante syndicale de la FSU.

09:48

Un appel à la grève est lancé pour la journée internationale des droits des femmes

Les syndicats CGTR, FSU, Saiper Udas, Solidaires et Unsa s’unissent pour dénoncer les inégalités homme-femme. Une mobilisation est organisée à Saint-Denis devant le kiosque Arlanda, au Barachois.

À La Réunion, l’écart des salaires est de 7% entre les hommes et les femmes sur l’île, alors qu’il est de 15% dans l’Hexagone, d’après les chiffres de l’Insee.

Au niveau national, "plus on progresse dans l’échelle des salaires, plus l’écart entre les femmes et les hommes s’agrandit. Selon les dernières données disponibles (Insee 2021), toujours en équivalent temps plein, les 10 % des femmes les moins bien rémunérées ont un salaire maximum inférieur de 5 % à celui des hommes (1 336 euros contre 1 400 euros)" détaille l'Observatoire des inégalités.

Le salaire minimum des 10 % des femmes les mieux payées est inférieur de 17 % à celui des hommes, soit 3 577 euros pour les femmes contre 4 317 euros pour les hommes.

Au niveau médian, les femmes gagnent un salaire inférieur de 10 %, ce qui représente un écart de 215 euros par mois avec leurs homologues masculins.

Les femmes travaillent par ailleurs davantage à temps partiel (32 % contre 13 % en 2021). Et pour la moitié d'entre elles, ce temps partiel est subi : elles souhaiteraient travailler davantage.

Lire aussi - Journée internationale des droits des femmes : une histoire de combats et de lutte sans fin…