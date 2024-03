Les quatre infos à retenir : décès Joël Bègue, route du littoral, météo, Chaudron

BONSOIR - À la une de ce samedi 9 mars 2024 : - Disparition de Joël Bègue, La Réunion lui rend hommage - La Route du Littoral basculée - L'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages ce samedi soir - Saint-Denis : attaque armée au Chaudron, deux suspects écroués pour tentative de meurtre et complicité

Disparition de Joël Bègue, La Réunion lui rend hommage

Ce samedi 9 mars 2024, nous apprenons que Joël Bègue est décédé à l'âge de 67 ans à son domicile à la suite d’un malaise. Il était connu pour être l’organisateur de nombreux bals pour la troisième jeunesse. Sur les réseaux sociaux, de nombreux hommages lui sont rendus

La Route du Littoral basculée

Ce samedi 9 mars 2024, suite aux dernières précipitations, la circulation sur la Route du Littoral est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession annonce le centre réunionnais de gestion du trafic (CGTR). Une gestion est en cours pour affecter deux voies vers l’ouest et une voie vers le nord

L'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages ce samedi soir

Si la matinée était ensoleillée ce samedi 9 mars 2024, Météo France a placé l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages samedi soir jusqu'à ce dimanche matin. Des rafales de vent allant de 40 à 50km/h soufflent sur les côtes sud et nord-est

Saint-Denis : attaque armée au Chaudron, deux suspects écroués pour tentative de meurtre et complicité

Le mercredi 6 mars 2024, une rixe a éclaté dans le quartier du Chaudron impliquant plusieurs individus. Un jeune homme a été blessé à la tête et au genou par un sabre selon les informations du syndicat Unité SGP Police. Selon nos confrères du JIR (Journal de l'Ile de la Réunion), "deux hommes de 25 et 31 ans ont été mis en examen vendredi 8 mars, suspectés d'avoir participé à la scène de violences qui s'est déroulée ce mercredi dans le quartier. La victime est, depuis, sortie du coma"