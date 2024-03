Les quatre infos à retenir : intempéries, météo, route du littoral, obsèques

BONSOIR - À la une de ce dimanche 10 mars 2024 : - Intempéries: six disparus, dont deux enfants, dans le Gard - L'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages ce dimanche soir - Route du Littoral : réouverture sur les quatre voies - Disparition de Joël Bègue : les obsèques se déroulent à l’Eglise de Salazie

Intempéries: six disparus, dont deux enfants, dans le Gard

Six personnes sont portées disparues dans le Gard, dont deux enfants d'une même famille, emportées en tentant de traverser en voiture des ponts sur des cours d'eau gonflés par les fortes intempéries qui ont balayé le Sud-Est, ont indiqué les autorités dimanche.

L'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages ce dimanche soir

Après une nuit pluvieuse dans l'est et le sud-est le samedi 9 mars 2024, Météo France a émis une alerte de vigilance jaune pour fortes pluies et orages dans les régions de l'est et du sud-est à partir de dimanche soir jusqu'à lundi matin

Route du Littoral : réouverture sur les quatre voies

Ce dimanche 10 mars 2024, le CRGT vous informe que "la RN1 Route du Littoral est rouverte sur 4 voies entre La Grande Chaloupe et La Possession. Une gestion est en cours pour replier la chaine de bloc"

Disparition de Joël Bègue : les obsèques se déroulent à l’Eglise de Salazie

La ville de Salazie a annoncé que les obsèques de Joël Bègue se dérouleront ce dimanche 10 mars 2024 à l’Église de Salazie à 14 heures. Une navette sera mise à disposition entre le parking de Mare à Vieille Place et la Maison de Joël Bègue, de 8 heures à 12 heures. Nous publions ci-dessous leur post