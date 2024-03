Les quatre infos à retenir : trafic, mortalité infantile, boeuf moka et Université

BONSOIR - À la une de ce mercredi 13 mars 2024 : - Trafic de pots d'échappements : cinq personnes condamnées pour atteinte à l'environnement - Mortalité infantile au plus bas, mais les progrès sont lents et "précaires" - Boeuf moka : les éleveurs se battent pour préserver ce patrimoine en perdition - Administrateur provisoire à l'Université de La Réunion : une annonce qui divise les syndicats

Trafic de pots d'échappements : cinq personnes condamnées pour atteinte à l'environnement

En 2020, le pôle régional environnement du tribunal de Saint-Pierre, les enquêteurs du Détachement de l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (DOCLAESP) de La Réunion ont mis à jour un trafic de pots d’échappements catalytiques entre La Réunion et de Maurice. Jugés en appel, les mis en cause - quatre Réunionnais et un Mauricien ont écopé de peines d’emprisonnement assorties d’un sursis (de 9 à 18 mois), d’amendes (de 10.000 à 20.000 euros).

Mortalité infantile au plus bas, mais les progrès sont lents et "précaires"

La mortalité des enfants de moins de 5 ans a baissé à un plus bas historique en 2022, passant enfin sous la barre des 5 millions, mais ces progrès "précaires" sont encore loin d'être à la hauteur, selon l'ONU.

Boeuf moka : les éleveurs se battent pour préserver ce patrimoine en perdition

Si jadis le bœuf moka de La Réunion servait principalement à tirer les charrettes et se transmettait de génération en génération, aujourd’hui l'animal est exploité par une quinzaine d’agriculteurs de l’île, essentiellement dans l’Ouest. Les premiers bœufs de la Réunion ont été amenés de Madagascar et laissés en liberté dans la nature. On estime qu'il reste moins de 400 bêtes sur l'île. En 2016, cette espèce a été déclarée comme "menacée". L’Apper (Association pour la protection du patrimoine et de l'écologie de La Réunion) se bat pour sa reconnaissance en tant que élevage local.

Administrateur provisoire à l'Université de La Réunion : une annonce qui divise les syndicats

Ce mardi 12 mars 2024, les professeurs et agents de l'Université de La Réunion ont découvert que l'établissement d'enseignement supérieur allait avoir un administrateur provisoire en la personne de Jacques Comby. Mais voilà… c'est par voie de presse que les professionnels ont eu vent de la nouvelle selon leurs dires… Une mesure prise alors que l'Université traverse une crise depuis plusieurs mois, voire années et qui ne fait pas l'unanimité.