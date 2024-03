Les quatre infos à retenir : lycées et colèges, décès sur un chantier, conservatoire et eau

BONSOIR - À la une de ce mercredi 20 mars 2024 : - Palmarès des établissements à La Réunion : 17 collèges et 10 lycées classés "très performants" - Saint-Gilles : un homme tué dans un accident sur un chantier - Le Conservatoire régional pourrait ne pas pouvoir délivrer de diplôme pour l'année 2023-2024 - L'office national de l'eau et le Département s'associent pour "les rencontres de l'eau"

- Palmarès des établissements à La Réunion : 17 collèges et 10 lycées classés "très performants"

Ce mardi 20 mars 2024, le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse publie les indicateurs de résultats des collèges et lycées pour l'année 2023. À La Réunion, 17 collèges font partie du groupe des établissements "très performants". Parmi eux, six sont en éducation prioritaire (REP ou REP+). Du côté des lycées, dix ont été reconnus comme des établissements "très performants".

- Saint-Gilles : un homme tué dans un accident sur un chantier

Un accident du travail s'est produit à Saint-Gilles ce mercredi matin 20 mars 2024, selon une information de linfo.re ensuite confirmée à Imaz Press par la gendarmerie. Un chargement de ferrailles serait tombé sur une homme de 42 ans. La victime est décédée malgré un massage cardiaque prodigué par les secours.

- Le Conservatoire régional pourrait ne pas pouvoir délivrer de diplôme pour l'année 2023-2024

Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de La Réunion pourrait ne pas pouvoir délivrer de diplôme cette année. Le classement de l'établissement en tant que CRR est en effet accordé par le ministère de la Culture, sous réserve de la validation préalable du projet d'établissement par la Collectivité régionale. "Il s'avère que le dossier de demande de

classement n'a pas pu être déposé auprès du ministère puisque le projet d'établissement est encore en cours d'élaboration par son Directeur" annonce la Région.

- L'office national de l'eau et le Département s'associent pour "les rencontres de l'eau"

Ce jeudi 21 et vendredi 22 mars 2024, l'office national de l'eau organise les "rencontres de l'eau" en association avec le Département. Les travaux seront axés sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Pendant ces deux jours une vingtaine d'intervenants seront réunis autour de cinq tables rondes pour débattre d'une "gestion durable et apaisée" de la ressource (Photo : rb/www.imazpress.com)