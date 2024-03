Les quatre infos à retenir : Madagascar, tangues, Air Austral, violences urbaines

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 28 mars 2024 : - Madagascar : 11 morts et des milliers de sinistrés dans le sillage du cyclone Gamane - Tribunal administratif : One voice réclame l'arrêt définitif de la chasse aux tangues - La Région Réunion vote une enveloppe de cinq millions d'euros pour "aider Air Austral" - Violences urbaines : deux blessés par arme à feu à Bras-Fusil ce week-end, le préfet hausse le ton

Madagascar : 11 morts et des milliers de sinistrés dans le sillage du cyclone Gamane

Le système Gamane évolue actuellement sur le nord des terres de la province de Diégo-Suarez. Mais ce cyclone a laissé des plaies dans la Grande Île. Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) 11 personnes décédées et deux personnes sont portées disparues. Madgascar compte 7.710 personnes sinistrées. "Au cours des dernières heures, le système a infléchi temporairement sa course en direction du nord-nord-ouest tout en s'affaiblissant légèrement", repassant au stade de dépression sur terre, indique Météo France. Les vents forts et les pluies restent de mises sur les côtes malgaches, pouvant donner lieu à des inondations et des glissements de terrain. Le système se trouve à 1.065 km au nord-nord de La Réunion. Aucune alerte cyclonique n'est prévue pour les prochaines 72 heures.

Tribunal administratif : One voice réclame l'arrêt définitif de la chasse aux tangues

Le collectif One voice repartira au tribunal administratif de Saint-Denis ce jeudi 4 avril 2024 à 14h30 pour demander l'interdiction définitive de la chasse aux tangues. Il faut "arrêter le massacre des tangues avec des méthodes inadmissibles" estime le collectif de défense de la cause animale.

La Région Réunion vote une enveloppe de cinq millions d'euros pour "aider Air Austral"

La Région s'est réunie en assemblée plénière ce jeudi 28 mars 2024. L'occasion pour les élus de prendre la parole sur des sujets tels que le plan de restructuration 2024 d’Air Austral. "Le plan de restructuration prévoit un effort collectif de tous les acteurs concernés", déclare Huguette Bello. Lors de cette assemblée, une enveloppe de cinq millions d'euros a été votée par les élus du Conseil régional.

Violences urbaines : deux blessés par arme à feu à Bras-Fusil ce week-end, le préfet hausse le ton

Pour prévenir les troubles à l’ordre public suite aux récentes violences urbaines dans plusieurs communes du département, qui ont fait deux blessés dont un grave par arme à feu à Bras-Fusil ce samedi, le préfet de La Réunion hausse le ton. Il interdit donc le port et le transport d’armes, toutes catégories confondues, de munitions et de leurs éléments dans le département, du vendredi 29 mars 2024 à 18h au lundi 29 avril 2024 à 8h du matin, ainsi que l’organisation des combats de rue, du vendredi 29 mars 2024 à 18h au mardi 2 avril 2024 à 8h.