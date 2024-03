Les quatre infos à retenir : disparition d'Emile, crues, marché du travail, patinage artistique

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 31 mars 2024 : - Disparition d'Emile : des ossements de l'enfant retrouvés - Crues: une centaine d'évacuations, une personne disparue dans le Centre-Ouest - En 2023, 58% des femmes réunionnaises de 15 à 64 ans avaient un emploi ou étaient au chômage - "Puissante et libre": le patinage artistique à New York, voie de la réussite d'Afro-Américaines

Disparition d'Emile : des ossements de l'enfant retrouvés

Ce dimanche 31 mars 2024, le procureur de la République d'Aix-en-Provence annonce dans un communiqué que des ossements appartenant à Emile, le petit-garçon disparu depuis le 8 juillet 2023, ont été retrouvé à proximité du hameau du Haut-Vernet ce samedi 30 mars. La cause de sa mort reste toujours inconnue

Crues: une centaine d'évacuations, une personne disparue dans le Centre-Ouest

Plus d'une centaine de personnes ont été évacuées de leur logement en Indre-et-Loire et dans la Vienne et un kayakiste était recherché en Haute-Vienne, suite aux fortes crues des rivières dans le centre-ouest du pays depuis samedi.

En 2023, 58% des femmes réunionnaises de 15 à 64 ans avaient un emploi ou étaient au chômage

Les femmes participent de manière croissante au marché du travail, d'après l'Insee. En 2023, à La Réunion, 58 % des femmes de 15 à 64 ans avaient un emploi ou étaient au chômage, soit 4 points de plus qu’en 2019, avant la crise sanitaire. Cette hausse rend compte d’une baisse de la part des femmes ne souhaitant pas travailler et d’une meilleure insertion des femmes dans l’emploi.

"Puissante et libre": le patinage artistique à New York, voie de la réussite d'Afro-Américaines

En tenue de gala, des jeunes filles afro-américaines et métisses glissent sur la glace de la patinoire de Central Park à New York au rythme d'un medley musical des films "Barbie" et "Wonder Woman", avec la grâce de patineuses quasi-professionnelles.