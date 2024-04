Les quatre infos à retenir : Chez Loulou, ado tué, ventilateurs et le Quotidien

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 10 avril 2024 : - Saint-Gilles : la boutique "Chez Loulou" dévastée par les flammes - Un adolescent de 15 ans tué à l'arme blanche à Romans-sur-Isère - Risque d'électrocution : rappel de ventilateurs Neo vendus chez Run Market - Le Quotidien de retour dans les kiosques dès ce jeudi

Saint-Gilles : la boutique "Chez Loulou" dévastée par les flammes

Ce mercredi 10 avril 2024, un incendie s'est déclaré au sein du commerce de Saint-Gilles, "Chez Loulou". Une enseigne bien connue des Réunionnais et des vacanciers pour ses produits péi et samoussas. Plusieurs casernes et camions de pompiers sont déployés sur place.

Un adolescent de 15 ans tué à l'arme blanche à Romans-sur-Isère

Un adolescent de 15 ans est mort mardi soir, tué par arme blanche à Romans-sur-Isère (Drôme), a-t-on appris mercredi auprès de la préfecture, confirmant une information de France Bleu Drôme Ardèche.

Risque d'électrocution : rappel de ventilateurs Neo vendus chez Run Market

Ce mercredi 10 avril 2024, le site des alertes de produits dangereux "Rappel Conso" a annoncé le rappel de ventilateurs sur pied rond de la marque Neo vendu dans l'enseigne Run Market. Une demande formulée par le constructeur Neo distribution Réunion suite à un souci de conformité de la partie électrique, pouvant générer un risque d'électrocution. Il est donc demandé au consommateur de rapporter le produit au point de vente.

Le Quotidien de retour dans les kiosques dès ce jeudi

La version papier du Quotidien revient dans les kiosques dès ce jeudi 11 avril 2024, ont annoncé les repreneurs Jean-Jacques Dijoux et Henri Nijdam sur Réunion la 1ère. Racheté par Média Capital, le titre de presse n'aura stoppé sa parution qu'une seule semaine.