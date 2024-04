Les quatre infos à retenir : Vincendo, Salazie, errance animale et place nette

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 12 avril 2024 : - Lycée de Vincendo : polémique (ridicule et absurde) autour d'une fresque sur le respect de l'identité - Après l'éboulement à Salazie : l’accès au col des Bœufs de nouveau possible - Errance animale : les associations attendent les subventions, les autorités attendent les justificatifs - Le Port : des armes et de la drogue saisies pendant une opération Place nette

Lycée de Vincendo : polémique (ridicule et absurde) autour d'une fresque sur le respect de l'identité

Une fresque de l'artiste Méo est depuis quelques semaines au centre d'une polémique. Peinte sur mur dans l'enceinte du lycée de de Vincendo à Saint-Joseph, l'oeuvre montre marmaille assis sur un roulèr avec devant lui une pile de livres. Sur l'un d'eux le titre "Histoire de France" est barré et remplacé par "Zistwar La Rényon". Il n'en a pas fallu plus pour offusquer certains enseignants. Le comité des experts nationaux des valeurs de la République a été saisi. Il lui reviendra de donner son avis sur le bien fondé de l'oeuvre en termes de respect des dites "valeurs de la République". Bon à savoir, c'est sur la base d'un projet monté par le lycée sur le respect de l'identité et s'intitulant "celui qui oublie ses racines n’atteint jamais sa destination” que Méo, artiste bien connu à La Réunion, a réalisé sa fresque... Des parents d'élèves juge la polémique "ridicule et absurde".

Après l'éboulement à Salazie : l’accès au col des Bœufs de nouveau possible

Les travaux de déblaiement et de sécurisation de la route forestière 13 du Haut Mafate à Salazie se terminent. La voie sera ouverte dans les deux sens de circulation dès 15h ce vendredi 12 avril 2024, informe la préfecture. Cette route donnant axé au Col des Bœufs avait été obstruée par un éboulement le vendredi 5 avril.

Errance animale : les associations attendent les subventions, les autorités attendent les justificatifs

Depuis décembre 2023, les associations APEBA et REVEZ ne reçoivent plus de subvention pour la prise en charge des stérilisations d'animaux. Toutes deux lauréates d'un appel à projet de France Relance, elles ont obtenu près de 370 000 euros de subvention pour mener à bien leurs missions. Elles dénoncent aujourd'hui les lourdes de dettes accumulées depuis décembre. Du côté des services de l'Etat, on indique que "la finalisation du versement de la subvention sera assurée dès transmission par l'association des justificatifs prévus par la convention de financement".

Le Port : des armes et de la drogue saisies pendant une opération Place nette

Les 10 et 11 avril 2024, la police a mené une opération "Place nette" dans le quartier de la Rivière des galets au Port suite à une recrudescence d'actes de violences urbaines. Bilan de l'opération : trois placements en garde à vue pour délit de fuite, vol par effraction, et violences conjugales. Des armes ainsi que 38 grammes de cannabis, 3 grammes de MDMA, 11 grammes de produits de coupe ont été saisis.