Les quatre infos à retenir : Saint-André, grippe aviaire, Carenco et prix

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 11 juillet 2023 : - Saint-André : deux décès suspect à Terrain Fayard - Grippe aviaire : une zone de protection et de surveillance à Saint-Louis - Jean-François Carenco : le ministre dont les mots ne passent jamais inaperçus… mais pas dans le bon sens - Des prix plus élevés de 9 % à La Réunion, jusqu’à 37 % pour l’alimentaire

Saint-André : deux décès suspect à Terrain Fayard

C'est une information qu'ont révélé ce lundi 10 juillet nos confrères de Réunion La 1ère. Dans la nuit du dimanche 9 juillet 2023, deux jeunes hommes âgés de 27 et 30 ont tous les deux été retrouvés morts dans leurs appartements respectifs situés à quelques centaines de mètres l'un de l'autre dans le quartier Fayard à Saint-André. Mais face à ces deux décès suspects – les victimes auraient succombé à un arrêt cardiaque – des autopsies ont été demandées et une enquête a été ouverte.

Grippe aviaire : une zone de protection et de surveillance à Saint-Louis

La positivité au virus influenza aviaire (IAHP - grippe aviaire) du type H5N1 ayant été confirmée le 6 juillet dernier sur un site de basse-cour de volailles à Saint-Louis, une zone réglementée composée d’une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km est instaurée par arrêté préfectoral "afin d’empêcher la diffusion du virus" indique la préfecture ce mardi matin 11 juillet 2023. Les volailles de la basse-cour concernées ont été euthanasiées.

Jean-François Carenco : le ministre dont les mots ne passent jamais inaperçus… mais pas dans le bon sens

Ce fut le 4 juillet 2022 – soit il y a un peu plus d'un an. L'Élysée annonçait la composition du nouveau gouvernement. Parmi les noms qui défilent, celui de Jean-François Carenco, nommé ministre délégué des Outre-mer auprès du ministère de l'Intérieur. Oui, délégué, vous avez bien noté. Une année déjà, que le ministre – actuellement au cœur des critiques – enchaîne les sorties de routes, vous avez pu le lire (souvent) dans nos articles.

Des prix plus élevés de 9 % à La Réunion, jusqu’à 37 % pour l’alimentaire

En 2022, les prix sont plus élevés de 9 % à La Réunion par rapport à l'Hexagone. D’une part, acheter un panier de biens et services composé selon les habitudes de consommation d’un ménage vivant en France hexagonale coûte 12 % plus cher sur l’île que dans l’Hexagone. "D’autre part, acheter à La Réunion un panier reflétant les habitudes locales de consommation coûte 6 % plus cher que s’il était acheté dans l’Hexagone" commente l'Insee dans une étude parue ce mardi 11 juillet 2023.