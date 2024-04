Les quatre infos à retenir : choléra, pétrels, Mayotte et sport

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 16 avril 2024 : - Mayotte : les cas de choléra en augmentation, La Réunion toujours en vigilance - Cilaos : nouvel échouage de pétrels sur la commune… une situation "qui risque de se répéter si rien n'est fait" - Mayotte : le gouvernement lance l'opération "Wuambushu 2" pour lutter contre l'immigration illégale - Pratique sportive régulière : La Réunion décroche la médaille du plus mauvais élève

Mayotte : les cas de choléra en augmentation, La Réunion toujours en vigilance

Ce lundi 15 avril 2024, la Préfecture et l'Agence régionale de Santé de Mayotte ont publié un bulletin d'information hebdomadaire sur l'évolution des cas de choléra sur l'île. Avec une augmentation continue des cas confirmés, Mayotte compte désormais 10 cas identifiés depuis le début de l'épidémie, le 18 mars dernier. À La Réunion, pas de cas de choléra. Toutefois, l'Agence régionale de santé reste vigilance, notamment concernant les voyageurs en provenance de Mayotte et la zone.

Cilaos : nouvel échouage de pétrels sur la commune… une situation "qui risque de se répéter si rien n'est fait"

Ce mardi 16 avril 2024, bis repetita du côté du cirque de Cilaos. Ce qui craignait la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) est arrivé. Un nouvel échouage de pétrels a eu lieu dans la nuit. Pour l'heure, on compte près de 70 oiseaux échoués. Une équipe de la Seor va remonter pour les récupérer. Hier, lundi 15 avril, 281 pétrels de Barau avaient déjà été récupérés par la commune. Une situation à laquelle s'attendait la Seor, "mais qui reste catastrophique". La Seor qui rappelle une nouvelle fois l'importance de diminuer la pollution lumineuse sur La Réunion. Le maire de Cilaos explique que les habitants sont très sensibilisés aux échouages des pétrels depuis les années et qu'en plus de l'extinction sur les sites sportifs, la lumière de sites privés et la météo ont entraîné ces échouages massifs.

Mayotte : le gouvernement lance l'opération "Wuambushu 2" pour lutter contre l'immigration illégale

Un an après le premier volet, une nouvelle itération de l’opération Wuambushu ("reprise" en shimaoré) est censée débuter prochainement ce mardi 16 avril 2024. Cette opération doit durer 11 semaines, jusqu'à la fin du mois de juin. Un an après le début de la première opération, nommée "Wuambushu", l'objectif affiché par l'exécutif reste le même : lutter contre l'immigration illégale, l'insécurité et le logement insalubre. Appelée cette fois-ci "Mayotte Place Nette", elle devrait mobiliser jusqu’à la fin juin près de 1.700 membres des forces de l’ordre.

Pratique sportive régulière : La Réunion décroche la médaille du plus mauvais élève

En 2020, à La Réunion, seulement 50 % des 15 ans ou plus déclarent pratiquer une activité physique ou sportive régulière, c’est-à-dire au moins une séance par semaine en moyenne. L’île se place ainsi en dernière position des régions de France quant à la pratique sportive régulière de ses habitants. De fait, le nombre de licenciés dans les clubs sportifs est aussi nettement moins élevé : 114 licences pour 1.000 habitants en 2022 contre 157 au niveau national. Entre 2017 et 2022, le nombre de licences sportives diminue plus fortement à La Réunion qu’au niveau national.