Les quatre infos à retenir : Perceval Gaillard, Cilaos, européennes et Didier Robert

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 19 avril 2024 : - Le député Perceval Gaillard démissionne de ses fonctions au TO et à la mairie de Saint Paul - Cilaos : plus de 600 pétrels échoués en quelques jours, les éclairages toujours allumés - Élections européennes : la tête de liste PS Raphäel Glucksmann veut séduire les Réunionnais - Emplois présumés fictifs à la Région : le délibéré sera rendu le 21 mai

Le député Perceval Gaillard démissionne de ses fonctions au TO et à la mairie de Saint Paul

Ce jeudi 18 avril 2024, le député de la France Insoumise, Perceval Gaillard, a fait part de sa démission de ses mandats d'élu de l'ouest. Il a décidé de quitter le conseil municipal de Saint-Paul, ainsi que du Territoire de l'ouest, suite à des désaccords avec Huguette Bello et le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. De député a indiqué qu'il ne fera pas de déclarations avant le 9 juin.

Cilaos : plus de 600 pétrels échoués en quelques jours, les éclairages toujours allumés

L'hécatombe continue du côté de Cilaos : depuis ce jeudi 18 avril 2024, environ 600 pétrels se sont échoués, déboussolés par les lumières présentes dans la commune. Pour le quatrième soir d'affilé, ce mercredi, le stade de Cilaos était allumé, tout comme les éclairages publics. Ce sont plus de 60 pétrels qui se sont échoués dans cette même nuit. La Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) se mobilise depuis le début de la semaine pour sauver les oiseaux. Une situation qui provoque la colère chez les bénévoles. Du côté de la municipalité, pas de réponse.

Élections européennes : la tête de liste PS Raphäel Gluksmann veut séduire les Réunionnais

Ce vendredi 19 avril 2024, le défilé de candidats et représentants en vue des élections européennes se poursuit. Ce jour, c'est Raphaël Glucksmann, leader de la liste d'union PS/Place publique qui pose ses valises pour deux jours express à La Réunion. À deux mois du scrutin, le candidat n'est pas venu seul. Il est accompagné d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Son objectif, séduire un électorat qu'il n'avait réussi à convaincre il y a cinq ans.

Emplois présumés fictifs à la Région : le délibéré sera rendu le 21 mai

Cinquième et dernier jour d'audience vendredi 19 avril 2024 pour l'affaire des emplois présumés fictifs à la Région. La journée de jeudi a été marquée par les réquisitions du parquet qui a demandé 12 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité contre Didier Robert et une peine de 10.000 euros d’amende à l’encontre de Jean-Louis Lagourgue, et par la plaidoirie d'une partie des avocats, qui ont tous demandé la relaxe de leur client au motif "qu'ils avaient réellement travaillé et qu'aucune preuve d'emploi politique n'a été apporté". Le jugement a été mis en délibéré, il sera rendu le 21 mai.