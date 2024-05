Les quatre infos à retenir : homme enseveli, givre, aqualoisirs, Air austral

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 6 mai 2024 : - Saint-Denis : les secours ont pu dégager l'homme enseveli par un éboulement - L'hiver givre la Plaine des Sables - Saint-Pierre : le complexe aqualoisirs Francis Nicole, une piscine et un dojo flambants neufs à Terre-Sainte - Air Austral : le préavis de grève est levé, les discussions continuent

Saint-Denis : les secours ont pu dégager l'homme enseveli par un éboulement

Un homme a été enseveli sous plusieurs centaines de galets ce lundi 6 mai 2024, dans le quartier de la Bretagne à Saint-Denis. Les circonstances de cet accident qui s'est produit vers midi ne sont pas encore déterminées. Sur place peu de temps après l'éboulement, les secours ont pu dégager la victime vers 15h15. Selon les premières informations, l'homme, qui habite le quartier, est conscient

L'hiver givre la Plaine des Sables

Après plusieurs hésitations et volte-faces l'hiver austral semble désormais bine décidé à s'installer. Les températures ont été tellement basses qu'il a givré sur la Plaine des Sables dans la nuit du dimanche 5 mai au lundi 6 mai 2024 (Photo Donny Leperlier / Actu Météo)

- Saint-Pierre : le complexe aqualoisirs Francis Nicole, une piscine et un dojo flambants neufs à Terre-Sainte

Avec un espace nautique, dont un bassin de 25 mètres et un Dojo attenant dédié aux arts martiaux, le complexe Francis Nicole va entrer en fonctionnement dans les prochains jours. Il a été inauguré en grandes pompes lundi 6 mai 2024 dans le quartier de Terre-Sainte, à Saint-Pierre, et va permettre de répondre à l’attente du large public, en désengorgeant les piscines de Casabona et de la Ravine-des-Cabris

- Air Austral : le préavis de grève est levé, les discussions continuent

A l'issue d'une nouvelle réunion de concertation entre la direction d'Air Austral et les syndicats ce lundi 6 mai 2024, le SNPNC-FO annonce avoir levé son préavis de grève. Les discussions continueront ce mardi pour trouver un accord de performance collective, qui doit être présenté dernier délais à minuit.