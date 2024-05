Les quatre infos à retenir : consommation, santé, Nouvelle-Calédonie et coqueluche

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 24 mai 2024 : - Consommation : les prix ont augmenté de 3,6 % en un an - Tarifs hospitaliers : cliniques privées et praticiens libéraux à l'arrêt à compter du 3 juin - Nouvelle-Calédonie : un homme tué par la police, le bilan s'alourdit à sept morts - Coqueluche : le virus de retour à la Réunion, appel à la vigilance et à la vaccination des nourrissons

Consommation : les prix ont augmenté de 3,6 % en un an

En avril 2024, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,2 % à La Réunion après une hausse de 0,6 % en mars. Les prix de l’alimentation et de l’énergie reculent après plusieurs mois de hausse. Les prix des produits manufacturés continuent d’augmenter et ceux des services repartent à la hausse. Sur un an, l’inflation ralentit en avril (+3,6 %), comparativement au trois premiers mois de l’année durant lesquels l’inflation annuelle était égale ou légèrement supérieure à 4 %. L’indice des prix à la consommation augmente davantage à La Réunion qu’au niveau national (+2,2 %).

Tarifs hospitaliers : cliniques privées et praticiens libéraux à l'arrêt à compter du 3 juin

En écho à la mobilisation nationale portée par la Fédération de l’Hospitalisation privée, la Fédération de l'Hospitalisation Privée Océan Indien (FHP OI) en collaboration avec les syndicats des médecins libéraux, se mettra à l'arrêt à compter du 3 juin 2024. La raison : une tarification hospitalière du privé, bien loin de celle du public.

Nouvelle-Calédonie : un homme tué par la police, le bilan s'alourdit à sept morts

Un homme a été tué par un policier, après la visite d’Emmanuel Macron, en Nouvelle-Calédonie, annonce le procureur. Depuis qu’elles ont débuté, le 13 mai, les émeutes ont causé la mort de sept personnes, dont deux gendarmes.

Coqueluche : le virus de retour à la Réunion, appel à la vigilance et à la vaccination des nourrissons

La coqueluche fait son retour à La Réunion. Depuis le début de l'année, sept cas ont été enregistrés contre seulement 4 cas sur toute l'année 2022 et 2023. Il faut savoir qu'une personne malade peut en contaminer jusqu'à 17. À Nice, dans le sud de l'Hexagone, un nourrisson de trois semaines est décédé de cette maladie. Une reprise de la circulation du virus contre lequel l'Agence régionale de santé de La Réunion recommande la vaccination, notamment chez les tout petits.