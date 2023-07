Les quatre infos à retenir : remaniement, Domaine des pierres, cannes, lionne

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 20 juillet 2023 : - Remaniement : le député MoDem Philippe Vigier nommé ministre délégué aux Outre mer - Saint-Pierre : le Domaine des pierres va se transformer en grand pôle économique Remaniement - La campagne sucrière commencera... un jour - Une lionne en liberté près de Berlin, la police recommande aux habitants de rester chez eux

Remaniement : le député MoDem Philippe Vigier nommé ministre délégué aux Outre mer

Philippe Vigier, 65 ans a été nommé ministre délégué aux Outre mer ce jeudi 20 juillet 2023 lors du remaniement ministériel. Il remplace Jan-François Carenco qui n'était jamais parvenu à nouer un vrai dialogue avec les élus et décideurs ultramarins. Pap Ndiaye, François Braun et Marlène Schiappa, quittent aussi le gouvernement (Photo AFP)

Saint-Pierre : le Domaine des pierres va se transformer en grand pôle économique

Ce jeudi 20 juillet 2023, la Civis, la CCIR (chambre de commerce et d'industrie de La Réunion) et le conseil régional étaient réunis pour signer une convention d’acquisition du domaine des pierres à Saint-Pierre. Ce terrain qui abritait notamment le parc Exotica va se transformer en nouvel espace dédié au monde économique de La Réunion et du grand sud

La campagne sucrière commencera... un jour

En ce jeudi 20 juillet 2023, le début de la campagne sucrière n'est toujours pas officiellement fixé. "Ce sera après le 7 août dans l'est et aux alentours du 26 août dans le sud" indique à Imaz Press Frédéric Vienne, président de chambre d'Agriculture, à l'issue d'une réunion en préfecture avec l'ensemble des acteurs de la filière canne. Et ce, "en espérant que tout aille bien dans la dernière phase des essais", ajoute-t-il. Il fait référence au retard pris du côté d'Albioma, en pleine phase de transition entre le charbon et le bois. Le tout est une épine de plus pour la filière déjà impactée par une campagne 2022 très mitigée, la vie chère et le coût des intrants.

Une lionne en liberté près de Berlin, la police recommande aux habitants de rester chez eux

Une lionne en liberté a été vue dans les environs de Berlin (Allemagne) annonce la police allemande ce jeudi 20 juillet 2023. Les policiers recommandent aux habitants de restez chez et de garder leurs animaux de compagnie avec eux