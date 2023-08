Les quatre infos à retenir : Piton de la Fournaise, météo, incendie, parc du Volcan

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 10 août 2023 : - Fin d'éruption au Piton de la Fournaise - Mai-juin-juillet : trimestre le plus chaud enregistré en 56 ans de mesures à La Réunion - Incendie en Alsace : selon les premiers éléments, le gîte de Wintzenheim n'était pas aux normes - Parc du volcan : la consultation publique est terminée, "les dés sont jetés" estiment les opposants

Fin d'éruption au Piton de la Fournaise

Le Piton de la Fournaise s'est rendormi ce jeudi matin 10 août 2023. "L’éruption débutée le dimanche 2 juillet 2023 s’est arrêtée ce jour aux alentours de 5h" informe l'observatoire volcanologique. "Aucune hypothèse n’est écartée pour l’instant quant à l’évolution de la situation à venir (arrêt définitif, reprise de l'activité sur lecmême site, reprise de l'activité sur un autre site), compte tenu de la poursuite de l’inflation de l’édifice" précisent les volcanlogues.

Mai-juin-juillet : trimestre le plus chaud enregistré en 56 ans de mesures à La Réunion

Dans le monde, juillet 2023 a bien été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. À La Réunion, ce mois de juillet est lui situé au troisième rang des mois de juillet les plus chauds avec une température en moyenne d'un degré au-dessus de la moyenne mensuelle - et pourtant nous sommes en plein hiver austral. Des températures excédentaires qui persistent depuis plusieurs mois à La Réunion. "Si bien qu'aucun trimestre mai-juin-juillet n'a été plus chaud que celui de 2023 depuis le début des mesures à La Réunion", note Météo France. Outre ces températures élevées, le mois de juillet a connu des épisodes pluvieux exceptionnel pour la saison.

Incendie en Alsace : selon les premiers éléments, le gîte de Wintzenheim n'était pas aux normes

Onze morts et deux étages qui partent en fumée. L'enquête qui démarre sur les causes de l'incendie de Wintzenheim (Haut-Rhin) a révélé jeudi que le gîte de vacances accueillant des personnes handicapées n'était pas aux normes.

Parc du volcan : la consultation publique est terminée, "les dés sont jetés" estiment les opposants

Le projet du parc du volcan, au cœur du village de Bourg-Murat à la Plaine des Cafres, n'en finit plus de créer la discorde. Ce mercredi 9 août 2023, une nouvelle consultation publique s'est clôturée, au cours de laquelle les avis pour et contre se sont accumulés sur le site de la préfecture. Consultation qui se termine quelques jours après que la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a émis un avis défavorable pour une partie du projet. La mairie du Tampon persiste cependant pour l'aboutissement de ce dernier, bien qu'elle a revu sa copie à la baisse. Tous sont désormais dans l'attente du résultat de l'enquête publique et de la décision préfectorale.