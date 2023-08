Les quatre infos à retenir : Philippe Vigier, Gabriel Attal, handicap à l'école et bilan énergétique

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 29 août 2023 : - Visite du ministre délégué aux Outre-mer : trois jours au pas de course pour Philippe Vigier - Annonces de Gabriel Attal : une bonne nouvelle pour le Bac, un non-sujet pour l'abaya - Rentrée scolaire : trop d'enfants handicapés restent sur le carreau, selon une association - Les énergies renouvelables prennent de plus en plus leur place à La Réunion

Visite du ministre délégué aux Outre-mer : trois jours au pas de course pour Philippe Vigier

Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer, arrivera à La Réunion ce mercredi 30 août 2023 pour une visite de trois jours. Il suivra le parcours classique des visites ministérielles : rencontre avec les président.es de collectivités, discussions autour de la canne, de la vie chère, du logement, de l'emploi...Il se rendra ensuite à Mayotte, qui connait actuellement une grave crise de l'eau.

Annonces de Gabriel Attal : une bonne nouvelle pour le Bac, un non-sujet pour l'abaya

Ce lundi, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, tenait sa première conférence de presse de rentrée. Dès dimanche, il avait annoncé l'interdiction à l'école de l'abaya, longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes. Il a également acté le report des épreuves de spécialité du bac de mars à juin. Des annonces qui font réagir les syndicats réunionnais.

Rentrée scolaire : trop d'enfants handicapés restent sur le carreau, selon une association

"Ils sont oubliés de la société": des milliers d'enfants en situation de handicap n'ont pas accès à une scolarisation adaptée, déplore l'Unapei, l'une des principales associations dans le secteur du handicap intellectuel, à une semaine de la rentrée des classes.

Les énergies renouvelables prennent de plus en plus leur place à La Réunion

L’Observatoire Energie Réunion a présenté ce mercredi 29 août 2023 la dernière édition du Bilan Énergétique de La Réunion (BER). Un travail qui permet le suivi des indicateurs et pose les bases de la stratégie énergétique territoriale. Globalement, les Réunionnais sont plutôt bons élèves sur la consommation d’électricité, un peu moins sur la dépendance aux énergies fossiles mais les énergies renouvelables représentent tout de même 37,7% de la production. Parmi les autres sujets abordés l'évolution de la voiture électrique sur l'île ou encore le développement du parc photovoltaïque.