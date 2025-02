Les quatre infos à retenir : automobiliste recherché, Cilaos, vigilance et fausses vidéos

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 15 février 2025 : - Saint-Denis: un automobiliste activement recherché après avoir percuté et blessé deux jeunes - La route de Cilaos totalement fermée à la circulation - L'île est en vigilance jaune fortes pluies et orages - Saint-Denis : un appel à la vigilance lancé face à de fausses vidéos mettant en scène Ericka Bareigts

Saint-Denis: un automobiliste activement recherché après avoir percuté et blessé deux jeunes

Selon la police, un automobiliste a percuté deux jeunes cette nuit à Saint-Denis, aux alentours de 4h du matin. Les faits se sont produits à la Bretagne, chemin du jardinage. L'automobiliste a pris la fuite et est activement recherché par les forces de l'ordre. Les deux jeunes sont hospitalisés, sans que leur pronostic vital ne soit, pour l'heure, engagé.

La route de Cilaos totalement fermée à la circulation

Sur la RN5 route de Cilaos, en raison des mauvaises conditions météorologiques, la route est totalement fermée à la circulation par mesure de sécurité de 20h à 6h. Le Conseil Départemental avait déjà informé plus tôt ce samedi 15 février 2025, que la RD241, route de Bras sec à Cilaos, était fermée jusqu'à nouvel ordre suite à un éboulis dans le secteur du Bloc.

L'île est en vigilance jaune fortes pluies et orages

Dans leur dernier bulletin de suivi, les services de météo-France annoncent que toute l'île est en vigilance jaune fortes pluies et orages depuis 12h ce samedi 15 février 2025. La vigilance ne sera pas levée avant 19h. Elle sera de nouveau en vigueur dans l'est et le sud-est ce dimanche à partir de 5h du matin, jusqu'à 10h. Il n'y a pas d'autres vigilance en cours.

Saint-Denis : un appel à la vigilance lancé face à de fausses vidéos mettant en scène Ericka Bareigts

Des vidéos mettant en scène des élus réunionnais circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Créées grâce à l'intelligence artificielle, elles visent à escroquer les internautes. Parmi les élus concernés, on retrouve régulièrement la présidente de la Région, Huguette Bello, mais aussi la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. La commune a donc décidé de communiqué pour appeler à "la vigilance face à ces arnaques en ligne, à ne pas cliquer sur les liens proposés dans ces publications, et si possible, à signaler les comptes qui les diffusent sur les réseaux sociaux."