Les quatre infos à retenir : Jean-Patrice Masseaux, vigilance, basculement et Bisik

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 16 février 2025 : - Le corps retrouvé sans vie à Cambaie était celui de Jean-Patrice Masseaux - Prolongation jusqu'à 22h de la vigilance jaune fortes pluies et orages dans l'est, l'ouest, le sud et le sud-est - Route du Littoral : la circulation basculée sur les voies de la chaussée côté mer pendant 12h - Saint-Benoît : soirée festive et hommage aux légendes du folklore réunionnais au Bisik

Le corps retrouvé sans vie à Cambaie était celui de Jean-Patrice Masseaux

Le 7 janvier 2025, Jean-Patrice Masseaux disparaissait sans donner de nouvelles dans le secteur de la Montagne à Saint-Denis. "Ses effets personnels (téléphone portable, portefeuille, ...) ont été retrouvés sur la commune de Saint-Paul", précisait la police le 15 janvier dernier. Le lendemain, jeudi 16 janvier 2025, une découverte macabre avait lieu dans la zone de Cambaie, à Saint-Paul. Un technicien en identification criminelle avait alors été engagé sur place, ainsi qu'un médecin légiste. L'expertise médicale a permis identifier que la victime était Jean-Patrice Masseaux.

Prolongation jusqu'à 22h de la vigilance jaune fortes pluies et orages dans l'est, l'ouest, le sud et le sud-est

Dans leur dernier bulletin de suivi, les services de météo-France annoncent que l'est, le sud, et le sud-est et l'ouest sont en vigilance jaune fortes pluies et orages, ce dimanche 16 février 2025. La prudence est recommandée jusqu'à 22h, pour ces trois régions. Il n'y a pas d'autres vigilance en cours.

Route du Littoral : la circulation basculée sur les voies de la chaussée côté mer pendant 12h

Suite aux dernières précipitations, la circulation sur la RN1 route du Littoral est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et la Possession avec 1 voie vers l'ouest et 2 en sens inverse. Le CRGT rappelle aux automobilistes que les modalités de basculement (seuil, durée , etc..) ont changé. Le basculement actuel devrait durer 12h sauf nouvelles fortes pluies ou évènement imprévu.

Saint-Benoît : soirée festive et hommage aux légendes du folklore réunionnais au Bisik

La Salle Gramoun Lélé a accueilli, ce samedi 15 février 2025, une soirée placée sous le signe du folklore réunionnais. Jacqueline Farreyrol et le ballet Kalou Pilé ont transporté le public à travers les sonorités et les danses traditionnelles de l’île. Plus de 500 spectateurs ont assisté à cet événement organisé par le Bisik.