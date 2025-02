Les quatre infos à retenir : tentative d'homicide, diabète, Mayotte et fraude au CPF

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 21 février 2025 : - Saint-André : un adolescent de 14 ans interpellé pour tentative d'homicide sur sa mère - Saint-Denis : un village du diabète pour sensibiliser sur une maladie qui touche 14% de Réunionnais - À La Réunion des étudiants en urbanisme font des propositions pour la reconstruction de Mayotte - Fraude au Compte personnel de formation : un chef d'entreprise sous contrôle judiciaire, 494.000 euros saisis

Saint-André : un adolescent de 14 ans interpellé pour tentative d'homicide sur sa mère

Ce jeudi matin 20 février 2025, un adolescent de 14 ans a été interpellé pour tentative d'homicide sur sa mère. Les faits se sont produits à Saint-André. "La mère a été blessée par plusieurs coups d'arme blanche portés par son enfant" a confirmé à Imaz Press Mickaël Hoareau de Unsa Police. La confiscation d'un téléphone portable pourrait être à l'origine du passage à l'acte de l'adolescent. Son état de santé ayant été jugé incompatible avec une garde à vue, il a été hospitalisé en milieu psychiatrique

Saint-Denis : un village du diabète pour sensibiliser sur une maladie qui touche 14% de Réunionnais

Les 21 et 22 février, le parc des expositions de Saint-Denis accueille la première édition du village du diabète "Nout santé : nout zarlor" organisé par les associations ADJ 974 et ADN 974 avec le soutien de l’ARS. Cet événement vise à sensibiliser, informer et accompagner patients, proches et professionnels de santé face à un enjeu majeur de santé publique sur l’île.

À La Réunion des étudiants en urbanisme font des propositions pour la reconstruction de Mayotte

Ce vendredi 21 février 2025, des étudiants en urbanisme se sont réunis au Conseil départemental. Face à Gilles Hubert, vice-président de la collectivité et à une délégation du conseil départemental mahorais, les urbanistes de demain, en stage à Mayotte, ont proposé un plan de reconstruction pour l'île ravagée par Chido. Au programme, un travail de terrain en concertation avec les habitants pour reconstruire en gardant le patrimoine et les traditions de Mayotte.

Fraude au Compte personnel de formation : un chef d'entreprise sous contrôle judiciaire, 494.000 euros saisis

Une enquête menée par le parquet de Saint-Denis de La Réunion a conduit à la mise en examen du dirigeant d’une société de formation, soupçonné d’une fraude massive au Compte personnel de formation (CPF). Le mis en cause aurait mis en place un système de détournement des fonds du CPF en proposant le financement de formations non éligibles ou en utilisant les droits de tiers qui n’en étaient pas bénéficiaires. 494.000 euros appartenant à la société et à son dirigeant ont été saisis.