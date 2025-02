Les quatre infos à retenir : eau, Saint-Pierre, future Garance et agression

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 24 février 2025 : - La Cinor dévoile un plan à 100 millions d'euros pour distribuer l'eau à ses 104.000 abonnés - Saint-Pierre: la mairie s’oppose à l’implantation d’un centre commercial à la Zac Canabady - Bien que de petite taille, future Garance risque d'entraîner vents et pluies entre mercredi soir et vendredi matin - Agression à Saint-Denis : cinq individus interpellés et placés en garde à vue au Moufia

La Cinor dévoile un plan à 100 millions d'euros pour distribuer l'eau à ses 104.000 abonnés

De l'eau pour tous et de qualité, tel est l'objectif présenté ce lundi 24 février 2025 par les trois maires de l'intercommunalité du nord de La Réunion (Cinor). Alors que la sécheresse reste présente malgré l'entrée en saison des pluies et les coupures sur certains secteurs, la collectivité annonce 100 millions d'euros pour développer le plan eau.

Saint-Pierre: la mairie s’oppose à l’implantation d’un centre commercial à la Zac Canabady

Face à la mobilisation des commerçants du centre-ville, la mairie de Saint-Pierre a annoncé son opposition au projet d’implantation d’une nouvelle surface commerciale de 6.000 m² à la ZAC Canabady. Un positionnement qui intervient après une réunion avec l’Association des commerçants qui a eu lieu ce lundi 24 février 2025 avec le maire Michel Fontaine.

Future Garance : le préfet de La Réunion déclenche la "pré-alerte cyclonique"

Ce lundi 24 février 2024, à 19 heures, La Réunion est placée en "pré-alerte cyclonique" face au système tropical qui se forme à proximité et pourrait concerner le département. La dépression tropicale se forme actuellement à l’est de Madagascar, à un peu plus de 500 km au nord-ouest de La Réunion. Sa trajectoire est prévue entre La Réunion et Maurice entre mercredi soir et vendredi prochain. Cette dépression pourrait s’intensifier en tempête tropicale d'ici mardi soir ou mercredi. Une évolution en cyclone tropical est possible mercredi ou jeudi. Maurice a déclenché un avertissement de cyclone de classe 1.

Agression à Saint-Denis : cinq individus interpellés et placés en garde à vue au Moufia

Ce dimanche 23 février 2025, les effectifs de la police nationale de La Réunion sont intervenus dans le quartier du Moufia après l'agression d'un jeune et du vol de son téléphone. Cinq individus ont été interpellés et placés en garde à vue.