Les quatre infos à retenir : disparition, MH370, chikungunya et Garance

Saint-Suzanne : Lucia Rivière, 14 ans, est portée disparue depuis ce lundi 6h30

La gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins suite à la disparition à Sainte-Suzanne de Lucia Rivière, 14 ans, depuis ce lundi 24 février 2025 à 6h30. La jeune fille mesure 1,43m. Elle a les yeux marrons, les cheveux longs et noirs. Elle ne porte aucun signe distinctif, et sa tenue vestimentaire n'est pas connue. Si vous avez des informations, contactez la gendarmerie de Sainte-Suzanne au 02 62 52 30 07 ou en composant le 17.

Vol MH370 de la Malaysia Airlines : 10 ans après, les recherches pour retrouver l’avion ont repris

Plus de dix ans après la disparition de l'avion du vol MH370 de Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur et Pékin, la Malaisie a annoncé de nouvelles recherches. La société d'exploration maritime Ocean Infinity a repris les recherches pour l'avion disparu le 8 mars 2014 entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à son bord. Pour rappel, un premier morceau de l'avion avait été retrouvé à Saint-André à La Réunion le jeudi 30 juillet 2015 par Johnny Bègue.

Chikungunya : 695 nouveaux cas enregistrés en une semaine

Selon les derniers chiffres de la préfecture, du 10 au 16 février 2025, La Réunion a enregistré 695 nouveaux cas de chikungunya. La représentation de l'État indique que cela marque "une intensification notable de l’épidémie". Depuis août 2024, 1.773 cas ont ainsi été signalés, dont 1.631 de le début de l’année 2025. 13 hospitalisations ont par ailleurs été déclarées. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Tempête tropicale Garance : La Réunion en alerte orange dès 14 heures ce mercredi

La Réunion sera en alerte orange dès 14h ce mercredi 26 février 2025, annonce la préfecture ce mardi après-midi. Actuellement à plus de 475 km au nord-ouest de La Réunion, la tempête tropicale a été baptisée Garance à 14h par les services météorologiques malgaches. Le système se déplace lentement vers l'est et devrait passer au plus près de La Réunion ce jeudi à environ 50km de l'île au stade de cyclone tropical, informe Météo France. L’alerte rouge pourrait être déclenchée jeudi, indique la préfecture.