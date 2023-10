Les quatre infos à retenir : Israël, Mayotte, manifestation et Arras

Les quatre infos BONSOIR - A la une de ce vendredi soir 13 octobre 2023 : - Israël exige l'évacuation de plus d'un million d'habitants de Gaza sous 24 heures - Mayotte : le corps d'un homme retrouvé brûlé, quatre personnes placées en détention provisoire - Manifestations contre une "politique d'austérité" : l'intersyndicale revient à la charge - Attaque au couteau à Arras : un professeur tué et plusieurs blessés

Israël exige l'évacuation de plus d'un million d'habitants de Gaza sous 24 heures

L'armée israélienne a ordonné l'évacuation sous 24 heures vers le sud de plus d'un million d'habitants du nord de la bande de Gaza, a rapporté l'ONU au septième jour de la guerre entre Israël et le Hamas, que le Premier ministre israélien a promis d'"écraser".

Mayotte : le corps d'un homme retrouvé brûlé, quatre personnes placées en détention provisoire

Le 23 septembre 2023, le corps d'un jeune garçon de Mtsapéré (Mayotte), âgé de 15 ou 16 ans avait été retrouvé brûlé vif dans une poubelle à Cavani. France Mayotte Matin annonce ce vendredi le placement en détention provisoire de quatre personnes soupçonnées d'être impliquée dans cette affaire. Une cinquième personnes, un mineur, a été placée sous contrôle judiciaire.

Manifestations contre une "politique d'austérité" : l'intersyndicale revient à la charge

Annoncée depuis la fin du mois d’août, c'est ce vendredi 13 octobre 2023 que l'intersyndicale se réunit pour une journée de mobilisation. Après des semaines et des mois de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats ont décidé de revenir à la charge. Une journée pour le "contre l'austérité du gouvernement", pour la hausse des salaires et pour le pouvoir d'achat.

Attaque au couteau à Arras : un professeur tué et plusieurs blessés

Un homme armé d'un couteau a tué un enseignant et fait deux blessés graves dans un lycée à Arras (Pas-de-Calais) vendredi matin, a appris l'AFP auprès de la préfecture et de source policière. Parmi les deux blessés figurent un agent de sécurité en urgence absolue, après avoir été atteint de plusieurs coups de couteau, et un enseignant en urgence relative, a indiqué une deuxième source policière. L’auteur, qui aurait crié "Allah Akbar" selon une source policière, a été interpellé. Deux autres individus ont également été arrêtés.