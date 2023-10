Les quatre infos à retenir : alerte à la bombe, carburants, Halloween et drame à La Possession

À la une de ce lundi soir 30 octobre 2023 : - Multiples alertes à la bombe à La Réunion : "aucune menace réelle détectée" selon la préfecture - Carburants : moins 10 centimes pour le sans-plomb et moins 3 centimes pour le gazole en novembre - Halloween : la vente d'alcool et la consommation sur la voie publique interdites de mardi à mercredi matin - Drame à La Possession : Abraham Bomela mis en examen pour assassinats et tentatives d’assassinats

Les lycées Roland Garros et Pierre Lagourgue au Tampon et Bellepierre à Saint-Denis ont été évacués ce lundi matin 30 octobre 2023 en raison d'une alerte à bombe. Les forces de l'ordre sont sur place. Pour rappel, depuis le vendredi 13 octobre, la France et donc La Réunion sont en alerte "urgence attentat". Ce dispositif a été activé après l'assassinat à Arras d'un professeur de lettres. Il a été tué par un jeune homme fiché pour radicalisation.

Au 1er novembre, le prix maximum du super sans-plomb diminue de 10 centimes et celui du gazole de 3 centimes. Cette baisse est liée à l’augmentation des stocks mondiaux disponibles et au ralentissement de la demande de carburants. Le prix de la bouteille de gaz reste lui fixé à 15 euros.

À l’approche de la fête d’Halloween, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, renforce la présence des forces de l’ordre sur le terrain et décide par arrêté préfectoral l'interdiction de la vente d’alcool à emporter et de la consommation d’alcool sur la voie publique du 31 octobre à 6h00 au 1er novembre à 6h00.

Ce lundi 30 octobre 2023, Abraham Bomela, 39 ans, a été présenté au parquet de Saint-Denis dans le cadre de l’ouverture d’une enquête pour assassinats et tentatives d’assassinats. Il a été mis en examen pour ces deux chefs d'accusation puis placé en détention. Sa garde à vue a pris fin ce lundi à 9 heures. Samedi 28 octobre 2023 à la Possession, il a tué sa mère, sa cousine de 5 ans et un agent d'entretien d'une banque où il a fait irruption. Sept autres personnes ont été blessées, dont un militaire de la gendarmerie. Au cours de sa garde à vue il a reconnu sa volonté de tuer "toutes les personnes rencontrées sur son chemin". Une enquête pour assassinats et tentatives d'assassinats est en cours.