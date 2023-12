Les quatre infos à retenir : Mahé Labourdonnais, Le Port, Caf et budget de la Sécurité sociale

BONSOIR - À la une de ce lundi soir 4 décembre 2023 : - Saint-Denis : la statue de Mahé Labourdonnais a été déplacée - Temple Karli du Port : moment de foi et de dévotion pour la marche sur le feu - La Caf de La Réunion verse une aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales - Le budget de la Sécurité sociale définitivement adopté par le Parlement

Saint-Denis : la statue de Mahé Labourdonnais a été déplacée

La statue de Mahé Labourdonnais a été déplacée ce lundi matin 4 décembre 2023 par les services municipaux de la ville. Elle a été transportée sur un site où elle sera rénovée avant d'être installée dans l'enceinte de la caserne Lambert à Saint-Denis. Le retrait de cette statue qui trônait dans les jardins de la préfecture depuis 1856 avait entrainé une polémique entre partisans et opposants de ce retrait. Les premiers estimant que la stèle dédiée à ce gouverneur esclavagistes n''avait plus lieu d'être exposée, les seconds rétorquant que le personnage fait partie intégrante de l'histoire de l'île et qu'il convenait donc de laisser sa statue en place.

Temple Karli du Port : moment de foi et de dévotion pour la marche sur le feu

Une marche sur le feu a eu lieu ce dimanche 3 décembre 2023 au temple Karli, rue Jacques Prévert au Port. Des centaines de pénitents, de fidèles et de spectateurs ont participé à ce moment de foi et de dévotion.

La Caf de La Réunion verse une aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales

À compter du 1er décembre, conformément à la loi du 28 février 2023, les victimes de violences conjugales peuvent demander à la Caf de La Réunion une nouvelle aide financière attribuée sous 3 à 5 jours, pour faire face aux dépenses immédiates et les soutenir dans leur nouveau projet de vie.

Le budget de la Sécurité sociale définitivement adopté par le Parlement

Le budget de la Sécurité sociale a été définitivement adopté lundi via le rejet d'une ultime motion de censure à l'Assemblée nationale. La fin d'un parcours jalonné de recours au 49.3 par le gouvernement, pour échapper aux tirs croisés des oppositions.