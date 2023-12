Les quatre infos à retenir : migrants, Seychelles, bronchiolite et pédopornographie

BONSOIR - À la une de ce jeudi soir 7 décembre 2023 : - Un navire sri lankais avec sept personnes à bord accoste à La Réunion - Les Seychelles en état d'urgence après l'explosion d'un entrepôt d'explosifs - Le nouveau traitement contre la bronchiolite disponible dans les maternités de La Réunion - Affaire de pédopornographie : trois individus mis en cause à La Réunion

Un navire sri lankais avec sept personnes à bord accoste à La Réunion

Ce jeudi 7 décembre 2023 un navire avec à son bord sept migrants sri-lankais a accosté au port de La Réunion. Selon les informations d'Imaz Press, il y a eu eu un contact entre les autorités maritimes et le navire tôt dans la matinée. D'après les premiers éléments, ils ont exprimé le souhait de demander l'asile à La Réunion. Il s'agit du troisième navire sri-lankais à arriver à La Réunion en 2023 et le 7ème depuis juillet 2022. Un second bateau sri lankais est proche mais ne semble pas se diriger vers l'île pour l'heure. Aucune seconde demande d'aide n'a été formulée.

Les Seychelles en état d'urgence après l'explosion d'un entrepôt d'explosifs

Depuis ce jeudi 7 décembre 2023, les Seychelles sont en état d'urgence. Une décision prise suite à l'explosion plus tôt à l'entrepôt d'explosifs de la Civil Construction Company Ltd (CCCL) à Providence. Un incident qui a occasionné des dégâts considérables dans la zone industrielle et les alentours. Selon la police seychelloise, cette explosion a fait plusieurs blessés (Photos : DR)

Le nouveau traitement contre la bronchiolite disponible dans les maternités de La Réunion

Sur la période 2022-2023, 1.787 enfants de moins de 2 ans ont été hospitalisés pour bronchiolite à La Réunion. Les épidémies de bronchiolite sont généralement observées dans l’île pendant la saison chaude, de novembre à mars. Cette maladie, très contagieuse, peut être évitée grâce à un nouveau traitement préventif : depuis cette semaine, le nirsevimab (Beyfortus®) est proposé dans les maternités afin de réduire le risque d’infection chez les nourrissons. Ce traitement vient en complément des gestes de prévention qui restent essentiels pour limiter la propagation de la bronchiolite.

Affaire de pédopornographie : trois individus mis en cause à La Réunion

Ce jeudi 7 décembre 2023, et dans la suite de l'affaire révélée ce mercredi, ce n'est pas un homme qui a été interpellé mais trois dans l'affaire de pédopornographie. Le premier homme, âgé d'une cinquantaine d'années avait lui été arrêté au Tampon par les gendarmes. Les deux autres individus ont été interpellés à Saint-Denis et Saint-Pierre par les forces de police. Les mis en cause sont suspectés d'avoir téléchargé des fichiers à caractère pédopornographique. Placés en garde à vue, les individus ont tous été relâchés le temps de l'enquête. Ils devront répondre de leurs actes devant le tribunal judiciaire.