Les quatre infos à retenir : canal de Suez, Sri lankais, La Possession et volcan

Trafic maritime perturbé dans le canal de Suez : la préfecture active une cellule de crise

Alors que les assauts se multiplient sur la mer Rouge, le canal de Suez risque de voir ralentir le transport des matières premières. Une situation qui pourrait avoir un impact direct sur La Réunion, les cargos à destination de l'île passant très majoritairement par le Canal de Suez. Dans ce contexte, la préfecture a activé ce vendredi 22 décembre 2023 une cellule de crise, suite à une réunion avec l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels.

La préfecture reconduit 14 Sri lankais en situation irrégulière dans leur pays

15 jours après leur arrivée et l'épuisement des voies de recours, sept personnes d’origine sri lankaise arrivées sur un bateau le 7 décembre dernier, ont été reconduites par avion au Sri Lanka ce vendredi 22 décembre, annonce la préfecture. Sept autres ressortissants sri lankais ayant une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ont également été reconduits vers leur pays d’origine. Cinq d’entre eux avaient sollicité l'aide au retour volontaire.

Accident à La Possession : le conducteur mis en examen pour blessures involontaires avec circonstances aggravantes

Le conducteur de la voiture ayant terminé sa course dans une station-service de La Possession a été présenté au parquet de Saint-Denis ce jeudi 21 décembre 2023. Zinfos 974 révèle que ce dernier était alcoolisé et sous stupéfiants, mais aussi au volant d'un véhicule volé. Il a été mis en examen pour blessures involontaires avec circonstances aggravantes et placé en détention provisoire.

Admirer le volcan en éruption en toute sécurité : la voie de la réflexion est ouverte

Permettre un tourisme sécurisé au volcan lorsqu'il est en éruption a été le thème central de récents travaux ayant réunis la préfecture, les différents services de l'Etat et les mairies concernées notamment. Dans le cadre de ces discussions, 15 pistes de réflexion ont été retenues pour arriver à autoriser l'accès du public au Piton de la Fournaise en éruption. Nous les publions ci-dessous ainsi que le communiqué de la préfecture.