Les quatre infos à retenir : décès, maltraitance animale, recensement, disparition

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 28 décembre 2023 : - Le corps d'Anna, étudiante réunionnaise disparue à Brest, a été retrouvé - Saint-Denis : une association découvre des cadavres d'animaux à Primat, les bénévoles pris à partie - 871 200 habitants recensés au 1er janvier 2021 à La Réunion - Disparition de Jean-Régis Lagarigue : la gendarmerie lance un appel à témoins

Le corps d'Anna, étudiante réunionnaise disparue à Brest, a été retrouvé

Le corps d'Anna, étudiante réunionnaise disparue à Brest le 23 décembre 2023, a été retrouvé ce jeudi dans un chantier de la commune, rapportent les médias locaux. L'étudiante en médecine avait quitté son domicile sans ses affaires ni son téléphone portable. La thèse du suicide est privilégiée.

Saint-Denis : une association découvre des cadavres d'animaux à Primat, les bénévoles pris à partie

L'association pour l'éducation à la bienveillance animale (APEBA) est intervenue ce jeudi 28 décembre 2023 sur une affaire de maltraitance animale dans le quartier Primat à Saint-Denis. Arrivés sur place, les bénévoles ont trouvé trois cadavres de chiens, avant d'être pris à partie par des individus. La police a été mobilisée sur place

871 200 habitants recensés au 1er janvier 2021 à La Réunion

Au 1er janvier 2021, 871 200 personnes résidaient à La Réunion, d'après un recensement de l'Insee. La population a augmenté de 0,4 % en moyenne par an depuis 2015, un peu plus vite que celle de la France hexagonale (+0,3 %). La croissance démographique de l’île est cependant moins forte qu’entre 2010 et 2015. Nous publions l'étude complète ci-dessous.

Disparition de Jean-Régis Lagarigue : la gendarmerie lance un appel à témoins

Jean-Régis Lagarigue, 58 ans, a disparu sur le secteur du parc du Grand Stella et chemin Ferme des Autruches à Saint-Leu ce mercredi 27 décembre 2023. La gendarmerie lance un appel à témoins