Les quatre infos à retenir : aéroport, attaque à Saint-Paul, entreprises et DJ agressés

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 3 juillet 2024 : - Aéroport Roland Garros : le dispositif forte affluence activé dès ce vendredi - Saint-Paul : une jeune femme agressée par trois individus cagoulés à Plateau Caillou - À La Réunion, le nombre d'entreprises en difficultés ne cesse d'augmenter en un an - Mariage à Saint-André : les DJ arrêtent la musique à 2h du matin, des invités les agressent

Aéroport Roland Garros : le dispositif forte affluence activé dès ce vendredi

Dès ce vendredi 5 juillet 2024 et jusqu’au 31 août inclus, l’aéroport de Roland Garros met en place un dispositif pour réguler l’affluence due à la période de vacances scolaires. Près de 550.000 passagers sont attendus. Entre régulation des entrées, endroits interdits aux personnes accompagnantes et renforcement de la sécurité, l’aéroport sort les grands moyens. L’occasion de rappeler les différents objets interdits dans le bagage à main, souvent oubliés des passagers.

Saint-Paul : une jeune femme agressée par trois individus cagoulés à Plateau Caillou

Ce mercredi 3 juillet 2024, une jeune femme âgée de 23 ans a été agressée par trois individus cagoulés au niveau de la rue Bénard à Plateau Caillou (Saint-Paul). La victime a été prise en charge par les secours. Les trois suspects ont quant à eux pris la fuite. Une enquête est actuellement ouverte par la brigade de gendarmerie de Saint-Paul.

À La Réunion, le nombre d'entreprises en difficultés ne cesse d'augmenter en un an

À La Réunion, entre mars 2023 et mars 2024, est enregistré une hausse de 61 % du nombre de défaillances d'entreprises, indiquent les données de l'Iedom. Les défaillances d'entreprises à La Réunion représentent un quart des entreprises et 41,7 % des défaillances dans les territoires d’outre-mer. Un chiffre qui augmente ostensiblement le nombre de défaillances sur l'ensemble des Outre-mer. En un an, on enregistre une hausse de 29,1 % du nombre de défaillances d’entreprises par rapport à la période mars 2022 à mars 2023.

Mariage à Saint-André : les DJ arrêtent la musique à 2h du matin, des invités les agressent

Ce vendredi 29 juin 2024, lors d'un mariage à Saint-André, deux DJ ont été violemment agressés par une dizaine d'invités pour avoir arrêté la musique à 2h du matin. Frédéric Dijoux, président de la commission événementielle de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) a tenu a exprimer un message de soutien. "Cette situation déplorable ne devrait pas et ne devrait plus arriver" souligne-t-il.