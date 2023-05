Les quatre infos à retenir : Alice Lemoigne, Rivière des Galets, champignons écolos et foire de Bras-Panon

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 18 mai 2023 : - Alice Lemoigne, championne du monde de longboard, de retour dans son île - Rivière des Galets : le transport de personnes en benne à nouveau autorisé - Contre la pollution, la piste des champignons mangeurs de plastique - Agriculture : les escargots font aussi la foire à Bras-Panon

Alice Lemoigne, championne du monde de longboard, de retour dans son île

Ce jeudi 18 mai 2023, Alice Lemoigne, double championne du monde de longboard, a atterri à l'aéroport Roland Garros après sa belle performance au Salvador. La Réunionnaise a remporté pour la deuxième fois consécutive le titre - du jamais vu -, et ramène la médaille à la maison. Elle a été accueillie à l'aéroport par une vingtaine de ses proches. Le maire de Saint-Leu était également présent pour la féliciter.

Rivière des Galets : le transport de personnes en benne à nouveau autorisé

La ville de La Possession annonce ce jeudi 18 mai 2023 que le transport de quatre personnes maximum dans la benne des 4x4 des transporteurs est à nouveau toléré par le préfet sur la piste de la rivière des galets dans l'attente de nouvelles solutions. Pour rappel, une interdiction de transporter plus de cinq personnes à bord des véhicules, chauffeur compris avait était mise en place en début d'année. Le transport des passagers dans les bennes n'était pas autorisé non plus.

Contre la pollution, la piste des champignons mangeurs de plastique

Dans la guerre contre les déchets, des scientifiques ont identifié une arme dans des marais salants en Chine: des champignons et bactéries mangeurs de plastique, selon une étude publiée jeudi au Royaume-Uni.

Agriculture : les escargots font aussi la foire à Bras-Panon

Il y a de cela deux semaines, nous vous faisions découvrir les objets insolites du Salon de la maison à la Nordev à Saint-Denis. Cette fois-ci, c'est du côté de Bras-Panon que nous sommes allés, et plus exactement à la 44ème foire agricole, bien connue des Réunionnais. Veaux, vaches, cochons sont au rendez-vous. Toutefois… c'est sur trois stands aux produits peu communs qu'Imaz Press a décidé de porter son attention.