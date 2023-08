Les quatre infos à retenir : Dimitri Payet, Mafate, étudiants et Madagascar

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 14 août 2023 : - Mercato : Dimitri Payet pas encore à la retraite, le Réunionnais signe au Vasco de Gama - Face à l'absence de médecin, les habitants des cirques formés aux premiers secours - Rentrée: explosion du coût de la vie étudiante, selon l'Unef - Royaume-Uni : une haute responsable malgache et un Français arrêtés pour suspicion de corruption

Mercato : Dimitri Payet pas encore à la retraite, le Réunionnais signe au Vasco de Gama

La retraite footballistique n'a pas encore sonné pour le Réunionnais Dimitri Payet. En effet, l'ancien Marseillais a signé un pré-contrat avec le club brésilien de Vasco de Gama où il devrait s'engager pour deux ans. Le milieu doit rallier Rio de Janeiro dans les prochains jours pour passer les examens médicaux et parapher le contrat "définitif".

Face à l'absence de médecin, les habitants des cirques formés aux premiers secours

Ce dimanche 13 août 2023, les habitants du cirque de Mafate ont eu le droit à une formation aux gestes des premiers secours. Une action qui a pour mission de former les résidents au diplôme "PSC1" (Prévention et secours civique de niveau 1) et qui est nécessaire dans un cirque qui ne compte... aucun médecin, ni généraliste, ni spécialiste.

Rentrée: explosion du coût de la vie étudiante, selon l'Unef

Explosion des dépenses alimentaires et bourses insuffisantes: le coût de la vie augmente fortement pour les étudiants en raison notamment de l'inflation, selon une enquête du syndicat étudiant Unef, publiée lundi.

Royaume-Uni : une haute responsable malgache et un Français arrêtés pour suspicion de corruption

La directrice de cabinet du président malgache Romy Andrianarisoa et un Français, Philippe Tabuteau ont été arrêtés au Royaume-Uni, soupçonnés de corruption liée à l’attribution de licences d’exploitation au groupe minier britannique Gemfields, a annoncé lundi l’Agence britannique anti-criminalité (NCA).