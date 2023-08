Royaume-Uni : une haute responsable malgache et un Français arrêtés pour suspicion de corruption

La directrice de cabinet du président malgache Romy Andrianarisoa et un Français, Philippe Tabuteau ont été arrêtés au Royaume-Uni, soupçonnés de corruption liée à l’attribution de licences d’exploitation au groupe minier britannique Gemfields, a annoncé lundi l’Agence britannique anti-criminalité (NCA). (Photo Saphir Madagascar photo RB/www.imazpress.com)

Romy Andrianarisoa, 46 ans et Philippe Tabuteau, 54 ans, "sont soupçonnés d’avoir demandé un pot-de-vin pour assurer des licences d’exploitation à Madagascar à Gemfields", a indiqué la NCA dans un communiqué, précisant que ces derniers ont été arrêtés jeudi à Londres.



L’entreprise avait fait part de ses préoccupations aux autorités britanniques et les deux personnes ont été arrêtées dans le quartier de Victoria "lors d’une réunion où elles sont soupçonnées d’avoir tenté de solliciter" des sommes totalisant 250.000 francs suisses (260.000 euros) "et une participation au capital de 5%", poursuit la NCA.



Mme Andrianarisoa et M. Tabuteau ont comparu samedi devant un tribunal britannique qui a ordonné leur maintien en détention jusqu’à une prochaine audience prévue le 8 septembre devant la Southwark Crown Court.



"Je suis reconnaissant à Gemfields d’avoir porté cette affaire à notre attention et de sa coopération continue à l’enquête. Sa réaction rapide pour informer la NCA a été essentielle pour nous permettre de mener cette affaire", a indiqué Andy Kelly, chef de l’unité de corruption internationale de l’agence anti-criminalité britannique, cité dans le communiqué.

Une arrestation qui intervient en pleine campagne électorale à Madagascar, et à moins de deux semaines du lancement des Jeux des Îles.

www.imazpress.com avec l'AFP